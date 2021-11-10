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10.11.2021 09:54
Рубрика: Экономика

Минтранс ожидает нормализацию ситуации в портах Дальнего Востока в декабре

Текст: Евгений Гайва

Полная нормализация ситуации в портах Дальнего Востока ожидается к середине декабря, сообщили журналистам в Минтрансе.

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости
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В конце октября возникли трудности с доставкой в основном контейнерных грузов из морских портов Владивосток и Восточный в направлении портов Чукотского автономного округа, Камчатского края, Магаданской и Сахалинской областей.

"Приоритетные вопросы, связанные с доставкой грузов, особенно социально значимых, планируется решить к концу ноября. В середине декабря ожидается полная нормализация ситуации путем вывода суммарной нормы накопления судовых партий грузов в портах Приморья до нормативных величин", - сообщили в Минтрансе.

Как отметили в министерстве, для устранения возникших сложностей министерством в соответствии с поручением правительства России создана рабочая группа в составе сотрудников аппарата полномочного представителя президента России в Дальневосточном федеральном округе, представителей Минвостокразвития, органов власти субъектов ДФО, операторов терминалов морских портов округа, судоходных компаний, ОАО "РЖД" и экспедиторов. Также начал работать центр мониторинга и координации информации, поступающей от регионов, морских терминалов и судоходных компаний.

Рабочей группой приняты решения о переходе морских портов регионов ДФО на круглосуточный режим работы при наличии судов под грузовыми операциями. На каботажные линии будут поставлены дополнительно четыре судна для снятия пиковых нагрузок. Судоходные компании будут согласовывать с операторами терминалов морских портов расписания работы судов на каботажных линиях так, чтобы объем хранения грузов в портах не превышал объем одной судовой партии на одну линию.

Кроме того, в морской порт Анадырь для постановки судов к причалам направлено многофункциональное аварийно-спасательное судно "Спасатель Заборщиков" с ледовым классом Arc 5, в морской порт Певек для ледокольной проводки судов в восточном направлении следует ледокол "Новороссийск". До 20 ноября атомным ледоколом "Ямал" будет обеспечен вывод судов из Певека в западном направлении.

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