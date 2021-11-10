Минтранс задумался о создании перевозчика социальных грузов

Минтранс рассматривает создание новой судоходной компании для перевозки социально значимых грузов, если проблема с загрузкой приморских портов сохранится. Об этом заявил министр транспорта Виталий Савельев на совещании президента Владимира Путина с членами правительства.

"Мы постараемся решить ситуацию [с доставкой грузов в портах Приморья] силами частных компаний, однако если каботаж будет прирастать, а такая тенденция наметилась, возможно, мы будем выходить с предложением о создании специализированной государственной судоходной компании под Росморречфлотом, которая возьмет на себя часть перевозок социально значимых грузов в каботаже", - заявил Савельев.

Речь идет о северном завозе - комплексе госмер по обеспечению территорий Крайнего Севера, Сибири, Дальнего Востока и Европейской части России основными жизненно необходимыми товарами в преддверии зимы. Как правило, речь идет о продуктах питания и топливе.

По словам Савельева, все социально значимые грузы из портов Дальнего Востока будут вывезены до конца ноября. Текущие проблемы он связал с нехваткой судов. В течение двух недель ведомство планирует проработать план урегулирования проблем с портовыми мощностями, а до тех пор Минтранс советует стивидорам добровольно ввести приоритет для социально значимых грузов.

Ранее Минтранс заявлял, что рассчитывает решить проблему с доставкой грузов в портах Приморья и добиться ее полной стабилизации к середине декабря. На данный момент дальневосточные порты работают в круглосуточном режиме, на каботажные линии поставили по четыре дополнительных судна.