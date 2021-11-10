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10.11.2021 20:07
Рубрика: Экономика

Концентрат удачи

В Якутии запустили обогатительную фабрику на крупнейшем месторождении золота
Текст: Татьяна Дмитракова (Республика Саха)
Российская газета - Спецвыпуск № 256(8607)
На Нежданинском месторождении на северо-востоке Якутии в октябре получили первую партию золотосеребряного концентрата.
Литье золотых слитков - процесс, завораживающий своей красотой. Фото: РИА Новости Литье золотых слитков - процесс, завораживающий своей красотой. Фото: РИА Новости
Литье золотых слитков - процесс, завораживающий своей красотой. Фото: РИА Новости

Эта залежь золота - четвертая по величине в России. Доказанные и вероятные рудные запасы составляют 4,4 миллиона унций золотого эквивалента, среднее содержание металла - 3,6 грамма на тонну.

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости
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Строительство карьера, который будет выдавать по два миллиона тонн руды в год, и обогатительной фабрики заняло 38 месяцев. Причем строительные и пуско-наладочные работы удалось завершить на две недели раньше запланированного и уже 16 октября произвести первую продукцию.

- Запуск производства в соответствии с графиком, анонсированным еще в четвертом квартале 2018 года, подтверждает способность компании успешно реализовывать проекты, несмотря на различные ограничения и риски, - заявил главный исполнительный директор Группы "Полиметалл" Виталий Несис. - Выход на полную проектную мощность и положительный денежный поток ожидаются ко второму кварталу 2022 года.

На фабрике используется комбинированная гравитационно-флотационная схема обогащения. Начинается период вывода на полную мощность. По расчетам, до конца этого года на Нежданинском произведут до 30 тысяч унций в золотом эквиваленте. В 2022-2024 годах средний годовой выпуск должен составить 180 тысяч унций. А дальнейший прирост производства обеспечит переработка богатой руды с серебряного месторождения.

180 тысяч унций золота Нежданинское месторождение будет ежегодно давать 24 года

В следующем году к месторождению будет дотянута линия электропередачи. Завершить ЛЭП намечено к третьему кварталу. И тогда потребности Нежданинского в электроэнергии будут полностью закрываться за счет этой линии, а само производство "позеленеет". Уже подсчитано, что подключение к энергосети позволит снизить выбросы парниковых газов на месторождении на 65 процентов - со 118 тысяч тонн до 42 тысяч в год. Уровень интенсивности выбросов в 2023 году составит, по оценкам компании, 624 килограмма CO2 на унцию. Это, кстати, ниже планки, установленной в целом по "Полиметаллу": задача всей группы - снизить выбросы углекислого газа до 680 килограммов на унцию золотого эквивалента к 2025 году.

Предприятие ежегодно станет выплачивать около 20 миллионов долларов налогов и сборов в бюджеты всех уровней

Экологичность разработки Нежданинского повысится благодаря способу складирования переработанной руды. Хвосты обогатительной фабрики будут перемещать на сухом хвостохранилище, которое не требует строительства дамб и водных резервуаров.
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Золотосодержащий концентрат, полученный в Якутии, затем будет перерабатываться на Амурском гидрометаллургическом комбинате в Хабаровском крае или продаваться третьим сторонам. Такой подход, как уверены в компании, обеспечивает низкую капиталоемкость проекта.

Общие капитальные затраты на Нежданинском в 2019-2021 годах составили 234 миллиона долларов, суммарные же капиталовложения по достижении полной проектной производительности оцениваются в 370 миллионов. Здесь будет создано более тысячи постоянных рабочих мест. Срок эксплуатации месторождения - 24 года. И в течение всего этого периода предприятие ежегодно станет выплачивать около 20 миллионов долларов налогов и сборов в бюджеты всех уровней.

В регионах Экономика Отрасли Ресурсы Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия

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