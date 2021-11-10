В Якутске убили двухлетнего ребенка

В Якутске ночью 9 ноября произошло убийство двухлетнего ребенка. Тело мальчика обнаружили в квартире дома, расположенного в районе Маганского тракта.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа, которую возглавил руководитель отдела криминалистики республиканского СК. Они допросили мать малыша.

"В ходе расследования у следствия появились основания полагать, что к совершению преступления может быть причастен 25-летний неоднократно судимый сожитель женщины, который скрылся из квартиры", - рассказала старший помощник руководителя СУ СК России по республике Надежда Дворецкая.

Его задержали утром 9 ноября. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании для него меры пресечения.

По факту случившегося возбуждено два уголовных дела - п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего) и ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность). Следствие считает, что сотрудники органов профилактики ненадлежащим образом исполнили свои обязанности. Они не выявили семью, находящуюся в сложной ситуации, и не провели с ней работу.