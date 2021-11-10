В Приамурье осужденного за взятку полицейского отправили за решетку

В Приамурье майора полиции лишили звания и приговорили к реальному сроку заключения за взятку.

Как сообщается на сайте Амурского областного суда, в феврале 2020 года к сотруднику полиции обратился его знакомый. За денежное вознаграждение он попросил организовать беспрепятственный проезд автомобиля через временный пост, организованный в районе поселка Ерофей Павлович Сковородинского района. В то время в соседнем Забайкалье отмечалась вспышка ящура, поэтому ввоз животных и мяса в Амурскую область был запрещен. Осужденный воспользовался служебным положением и позвонил инспектору, дежурившему на посту, с просьбой не останавливать машину для проверки документов. После этого ему были переданы 20 тысяч рублей.

Изначально мужчину приговорили к штрафу в размере 300 тысяч рублей с лишением права занимать должности в системе органов внутренних дел сроком на два года. Ввиду содержания его под стражей штраф был снижен до 200 тысяч. Заместитель прокурора Благовещенска оспорил наказание, посчитав его слишком мягким.

В апелляционной инстанции действия полицейского переквалифицировали на другой пункт статьи 290 Уголовного Кодекса и назначили ему более суровое наказание: лишение свободы в колонии общего режима сроком на три года со штрафом в 200 тысяч рублей.