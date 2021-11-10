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10.11.2021 07:23
Рубрика: Общество

Приморские ученые изобрели антивирусную ткань

Текст: Анна Бондаренко (Владивосток)

Молодые ученые Дальневосточного федерального университета, студентки Светлана Петрук и Дарья Ткачева, изобрели тканевый антивирусный материал для производства медицинских изделий. Разработка получила "бронзу" Международной выставки юных изобретателей (International Exhibition for Young Inventors, IEYI World 2021, сообщили в пресс-службе вуза.

Фото: iStock
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Антивирусный материал назвали AXIOM AntiVIRAL Products. Он - один из первых подобного свойства с длительным сроком эксплуатации. На ткань иммобилизировано биоспецифическое активное вещество. Благодаря такой "сшивке" вещества и ткани материал становится долговечным. Активное вещество - лиганд - захватывает вирусную частицу и, специфически взаимодействуя, ее нейтрализует. И лиганд, и вирус остаются на материале. Отсутствие ингалируемости, аллергенов, канцерогенов у материала делают его безопасным для использования, пояснили изобретатели.

Материал можно применять в любых медицинских изделиях, например, масках и защитных костюмах.

Работа над проектом стартовала в ноябре 2020 года при поддержке заместителя директора Института наук о жизни и биомедицины ДВФУ Вадима Кумейко и департамента довузовского образования ДВФУ. К разработке AXIOM AntiVIRAL Products подключилось все сообщество молодых инноваторов AXIOM.

Международный конкурс юных изобретателей IEYI-2021 второй год подряд проводился онлайн. В этом году на него было подано около 200 работ из Китая, Японии, Тайваня, Индонезии, Индии, Италии, России, Украины, Беларуси и других стран. От России на конкурс было представлено 19 проектов. Всего российские участники завоевали девять медалей - две золотые, две серебряные и пять бронзовых.

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