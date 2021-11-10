В Приморье задержали вандала, залившего Вечный огонь

Дознавателем отдела МВД России по Уссурийску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 214 УК РФ (вандализм), сообщается на сайте УМВД по Приморскому краю.

Ранее в отделение полиции поступило сообщение от местного жителя о том, что на улице Краснознаменной неизвестный потушил Вечный огонь на мемориале погибшим в годы Великой Отечественной войны.

Правоохранители по следу от обуви, оставленном на месте происшествия, а также по отпечаткам пальцев на найденной рядом пластиковой бутылке составили ориентировку на злоумышленника и направили ее наружным нарядам полиции.

Сотрудники патрульно-постовой службы задержали на автобусной остановке 41-летнего ранее судимого приморца, который объяснил, что решил погреться у Вечного огня, после чего залил его принесенным с собой напитком. При этом он был нетрезв.

За распитие алкоголя в общественных местах на мужчину составили протокол. Ему грозит штраф и административный арест.