В Забайкалье заполнено 98 процентов коек для пациентов с COVID-19

Среди вакцинированных от COVID-19 в Забайкалье нет летальных случаев. Об этом заявила вице-премьер краевого правительства Инна Щеглова.

"Процент вакцинированных в моностационарах по-прежнему не увеличивается. Это дает основания предполагать, что они болеют меньше и реже переносят заболевание в тяжелой форме", - сказала она.

Щеглова добавила, что коечный фонд в крае заканчивается. Ежедневно заполнено 98 процентов коек. Именно поэтому, по словам вице-премьера, "важно продолжить вакцинацию в усиленном режиме".

Напомним, с 8 по 14 ноября в регионе действуют антиковидные ограничения. Заведения общепита работают по QR-кодам. В некоторых районах не работают спа-салоны, косметические кабинеты, солярии, сауны, массажные салоны, зоопарки. Во всех населенных пунктах закрыты детские развлекательные центры, игровые комнаты, батутные центры.