Водоканал заплатил 2,7 млн за сброс сточных вод в Авачинскую губу

Камчатский Водоканал выплатил 2,725 миллиона рублей за сброс сточных вод в Авачинскую губу.
С иском о компенсации ущерба в суд обратились представители Дальневосточного межрегионального управления Росприроднадзора. 15 декабря прошлого года Арбитражный суд Камчатского края удовлетворил исковые требования, однако Водоканал подал апелляцию.
"Решением Арбитражного суда Дальневосточного округа решение оставлено без изменения, кассационная жалоба - без удовлетворения", - сообщает Росприроднадзор.
Деньги взысканы в полном объеме.