Водоканал заплатил 2,7 млн за сброс сточных вод в Авачинскую губу

Новости

В США первая девушка окончила элитные курсы снайперов 06:20
Браслеты королевы Марии-Антуанетты проданы на аукционе за 7 млн евро 05:53
Синоптик Тишковец: Зима будет снежная и на два градуса теплее нормы 05:20
Правительство Японии ушло в отставку из-за выборов в парламент 04:57
В НАСА опасаются, что Китай может опередить их в высадке человека на Луну 04:51
Иммунолог: Заболеваемость COVID-19 начнет снижаться через две-три недели 04:21
Власти китайского города пообещали вознаграждение за информацию о COVID-19 03:31
Число умерших от COVID-19 в Европе за неделю возросло на 10 процентов 03:15
В Белом доме не стали комментировать возможный запрет на экспорт нефти 02:32
Гинцбург рассказал о создании лекарства из антител для лечения COVID-19 01:55
ВОЗ: Придется каждый год модифицировать вакцины от COVID-19 01:50
Путин поздравил с праздником сотрудников органов внутренних дел 01:19
НАСА перенесло высадку человека на Луну на 2025 год 00:46
РФ попросила генсека ООН начать арбитраж с США по выдаче виз дипломатам 00:23
Жителей столичного региона ожидает самый холодный день недели 00:18
Макрон объявил меры по борьбе с пятой волной коронавируса 00:00
В русле Оки на М-12 завершаются инженерно-геологические изыскания 09.11.2021
"Росатом" продаст урановые американские рудники за 130 млн долларов 09.11.2021
Оверчук поставил энергобаланс России в пример другим странам 09.11.2021
Минобороны сообщило о работе над новой зенитной ракетной системой 09.11.2021
Суд заочно арестовал генподрядчика систем безопасности "Газпром Арены" 09.11.2021
Более 300,2 тысячи человек в Вооруженных силах прошли ревакцинацию 09.11.2021
Оверчук: Россия будет надежным поставщиком энергоресурсов 09.11.2021
МИД РФ ждет от США конкретных шагов в борьбе с изменением климата 09.11.2021
Россияне тратят на чтение соцсетей ежедневно по 58 минут 09.11.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Сколько будут стоить зимние туры в Египет и Таиланд
Сколько будут стоить зимние туры в Египет и Таиланд
Что сказал бы нам сегодня премьер-министр Столыпин с трибуны заседания правительства
Что сказал бы нам сегодня премьер-министр Столыпин с трибуны заседания правительства
Представлена новая программа обучения водителей в автошколах
Представлена новая программа обучения водителей в автошколах
10.11.2021 06:04
Рубрика: Происшествия

Водоканал заплатил 2,7 млн за сброс сточных вод в Авачинскую губу

Текст: Юлия Гарднер

Камчатский Водоканал выплатил 2,725 миллиона рублей за сброс сточных вод в Авачинскую губу.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
Штрафы не смогли заставить уральские птицефабрики перерабатывать отходы

С иском о компенсации ущерба в суд обратились представители Дальневосточного межрегионального управления Росприроднадзора. 15 декабря прошлого года Арбитражный суд Камчатского края удовлетворил исковые требования, однако Водоканал подал апелляцию.

"Решением Арбитражного суда Дальневосточного округа решение оставлено без изменения, кассационная жалоба - без удовлетворения", - сообщает Росприроднадзор.

Деньги взысканы в полном объеме.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Общество Экология Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край

Главное сегодня

Иммунолог: Заболеваемость COVID-19 начнет снижаться через две-три недели
Новый свод правил русской орфографии будет доработан к концу года
В Петербурге ввели обязательную вакцинацию для жителей старше 60 лет
Минобороны сообщило о работе над новой зенитной ракетной системой
Синоптик Тишковец: Зима будет снежная и на два градуса теплее нормы
Как мошенники обогащаются на популярном сериале "Игра в кальмара"
Видео: У наркобанды изъяли 370 килограммов запрещенных веществ