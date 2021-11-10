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10.11.2021 15:20
Рубрика: Власть

60 процентов бюджета Самарской области направят в социальную сферу

Текст: Ирина Чечурина (Самара)
Выступая в прямом телеэфире губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, на конкретных примерах и цифрах подтвердил, что бюджет 2022-2024 годов будет носить в регионе ярко выраженную социальную направленность.
В ближайшие дни Самарская губернская дума рассмотрим бюджет в первом чтении. Фото: Ирина Чечурина/РГ В ближайшие дни Самарская губернская дума рассмотрим бюджет в первом чтении. Фото: Ирина Чечурина/РГ
В ближайшие дни Самарская губернская дума рассмотрим бюджет в первом чтении. Фото: Ирина Чечурина/РГ

Уже в эту пятницу,12 ноября, главный финансовый документ региона в первом чтении рассмотрят в Самарской губернской думе.

Фото: Пресс-служба Правительства Самарской области
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- Проект бюджета, конечно, очень напряженный. В первую очередь по тем обязательствам, которые мы берем на себя по увеличению доходной части, - пояснил губернатор. - Понимаем, что растут расходы, в первую очередь на медицину. Ставим себе задачу увеличивать опережающими темпами доходную часть. В предыдущий период нам это удавалось.

Дмитрий Азаров напомнил, что Самарская область за последние три года погасила значительную часть госдолга. При этом были обеспечены все социальные выплаты, более того - отдельным категориям вернули ранее отмененные льготы. Будущий бюджет также сохраняет четкую социальную направленность и полностью гарантирует выполнение всех действующих социальных обязательств.

- Шестьдесят процентов в проекте бюджета, который мы направили в думу, предусмотрено на социальную сферу - здравоохранение, образование, соцзащиту. Мы увеличиваем средства на эти цели, - сообщил губернатор. - Очень надеюсь, что мы с депутатами консолидированно, понимая сложность ситуации, примем решение по первому чтению в конце недели и уже детально по каждому проекту, по каждому объекту продолжим работу над вторым чтением в интересах людей.

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