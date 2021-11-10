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10.11.2021 08:38
Рубрика: Власть

Динар Гильмутдинов рассказал, с чего начал свою работу в Госдуме

Текст: Гульназ Данилова
Российская газета - Неделя - Башкортостан № 255(8606)
Несколько недель назад начала работу Госдума Федерального Собрания РФ восьмого созыва. На "Деловом завтраке" в "РГ" депутат российского парламента Динар Гильмутдинов рассказал, на чем он сосредоточит свое внимание в первую очередь.
Динар Гильмутдинов: Коль скоро война за умы идет в интернете, сегодня там и надо работать. Фото: Петр Коннов Динар Гильмутдинов: Коль скоро война за умы идет в интернете, сегодня там и надо работать. Фото: Петр Коннов
Динар Гильмутдинов: Коль скоро война за умы идет в интернете, сегодня там и надо работать. Фото: Петр Коннов

Динар Загитович, вы вошли в состав комитета по безопасности и противодействию коррупции. Чем определялся этот выбор?

Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости
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Динар Гильмутдинов: Прежде всего моим опытом работы. Я более 16 лет возглавлял государственную инспекцию по безопасности дорожного движения республики. И тема безопасности мне близка. В нашем комитете все 28 человек - люди, носившие погоны. Мы уже встречались с представителями всего силового блока правительства - МВД, МЧС, ГУ ФСИН, Росгвардии, выслушали их пожелания по изменениям в законодательстве.

И что будете менять?

Динар Гильмутдинов: Вначале завершим то, что не успели сделать депутаты седьмого созыва. Прежде всего внесем изменения в законодательстве, касающееся оружия, по поручению президента страны. Согласно новациям оружие смогут приобрести граждане, достигшие 21 года. А требования к тем, кто выдает разрешения на владение оружием, ужесточаются.

Если говорить об общественной безопасности, как вы считаете, нужны ли сегодня дружинники?

Динар Гильмутдинов: Дружинники - это волонтеры. Люди, по доброй воле готовые прийти на помощь. Если же их наделить полномочиями и оплачивать работу, то получится дублирование функций правоохранительных органов. Я с этим не согласен. Безопасностью должны заниматься профессионалы. Но если у людей есть желание помочь, то почему бы нет? К примеру, в части разъяснительной, пропагандистско-воспитательной работы.

Ваша деятельность ведь не ограничена рамками комитета?

Динар Гильмутдинов: Разумеется, мы работаем в тесном взаимодействии с коллегами из других комитетов, чтобы выполнить наказы избирателей. Депутатов из Башкирии - 14, и каждый может предложить какой-то законопроект, который считает актуальным, отрабатывать вопросы с разными ведомствами.

Имеются в виду наказы избирателей вашего округа?

Динар Гильмутдинов: Не только моего. На самом деле проблемы, с которыми избиратели обращаются к депутатам, типичны. Практически в каждом районе в той или иной степени есть проблемы с водоснабжением. Это и отработавшая свой ресурс система водоснабжения или отсутствие таковой. Строительство и содержание автомобильных дорог и технических сооружений - мостов, водопропускных труб. В области экологии - вывоз ТКО, содержание полигонов ТКО, переработка отходов, очистка рек и прудов. В социальной сфере - отсутствие рабочих мест, поддержки молодежи, низкие зарплаты, небольшие пенсии, недостаток кадров в образовании и медицине. По другим отраслям - сотовая связь, капремонт в сфере ЖКХ, поддержка сельхозпроизводителей, программа "Активное долголетие". Это основные болевые точки. Но в сельских районах главная беда - дороги, конечно.

Доля местных дорог в общей дорожной сети, а это около 57 тысяч километров, составляет почти 21 тысячу километров. И их ремонтом надо заниматься.

За местные дороги отвечают муниципалитеты, но их финансовые возможности более чем скромные... Значит, хороших дорог им не видать?

Фото: РИА Новости
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Динар Гильмутдинов: За счет местных бюджетов проблему не решить. Есть другие источники. Республиканская адресная инвестиционная программа, нацпроекты, такие как "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Но чтобы в них попасть, нужно разработать проектную документацию, на что у муниципалитетов нет денег. В программу, рассчитанную до 2024 года, попали только Уфа и Стерлитамак, где такие средства нашлись. Еще в феврале я обратился на "Транспортном часе" к главе республики Радию Хабирову с предложением выделить муниципалитетам средства для подготовки проектной документации, чтобы они могли подавать заявки на участие в нацпроекте на 2025 - 2030 годы. Он поддержал эту инициативу.

Вы не раз высказывали мнение по такой животрепещущей теме, как участие сотрудников ГИБДД в разработке документации по строительству и приемке жилья. Их исключили из состава участников этого процесса, в результате чего дома "выезжают" на проезжую часть. Собираетесь ли вы как-то повлиять на такое положение дел?

Динар Гильмутдинов: Обязательно. И не только в этом вопросе. Сотрудники ГИБДД, например, не имеют права работать с весовым контролем. Это приводит к тому, что разбивают дороги. Многие водители просто игнорируют требования сотрудников службы весового контроля, работающих на выезде, а те ничего с этим не могут сделать. Или, скажем, за отказ водителя пройти медицинское освидетельствование или за повторное задержание за рулем в состоянии алкогольного опьянения применяются принудительные работы. В реальности почти никто эти работы не исполняет, а контроля нет. Надо использовать действенные способы наказания. Эти вопросы я подготовил для обсуждения в нашем комитете.

Нужны патриотические "таргеты" - целевая пропаганда, но не "в лоб", а продуманная, тонкая

К нам в редакцию часто обращаются читатели, которые на своем печальном опыте узнали, насколько несовершенна система службы судебных приставов. Долг закрыт, а в базе данных это не отражается месяцами. Как будут решать такие вопросы?

Динар Гильмутдинов: Тут дело только в программном продукте. Его надо улучшать, как и межведомственное взаимодействие. Это дорого, но оправданно.

В каком формате вы взаимодействуете с избирателями?

Динар Гильмутдинов: Я провожу личный прием, активно общаюсь с людьми в соцсетях. Ни один вопрос без внимания не оставляю и буду дальше работать, рассказывать, что обсуждается в Госдуме.

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
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Каково ваше мнение по поводу скандального высказывания рэпера Моргенштерна насчет ненужности празднования Дня Победы?

Динар Гильмутдинов: Мне было неприятно это слышать. И коллеги-депутаты возмутились, мол, что это ваши земляки говорят? Я родился и вырос в Советском Союзе и самым главным праздником для нас был День Победы. Отец бросал все дела, выгонял мотоцикл "Урал", и мы ехали в деревню Шады к деду - ветерану войны поздравлять его с 9 Мая. Я и детям своим привил такое же отношение.

Но коль скоро война за умы идет в интернете, сегодня там и надо работать. Нужны патриотические "таргеты" - целевая пропаганда, но не "в лоб", а продуманная, тонкая, та, которую воспринимает молодое поколение. Патриотизм снова должен стать частью воспитания. И как депутат я буду поднимать эту тему.

Справка "РГ"

В одномандатный округ, от которого избирался Динар Гильмутдинов, входят: город Стерлитамак, Альшеевский, Аургазинский, Белебеевский, Бижбулякский, Гафурийский, Ермекеевский, Ишимбайский, Миякинский, Стерлитамакский районы. На их территории проживает более полумиллиона человек.

Ключевой вопрос

На ваш взгляд, какие действующие законы нуждаются в уточнении, чтобы не стать тормозом на пути прогресса?

Динар гильмутдинов: Например, федеральный закон о закупках. На мой взгляд, есть необходимость конкретизировать сроки выделения бюджетных средств, чтобы они не приходили в конце года. К сожалению, это частое явление, когда некоторые руководители, пытаясь их освоить, нарушают процедуры и потом становятся фигурантами уголовных дел. Или вот сами торги - побеждает тот участник конкурса, кто дает самую низкую цену. Я никогда не понимал, как моторное масло, которое в магазине стоит минимум 1 700 за пятилитровую канистру, на торгах продается по 200 рублей за литр. Как можно построить хорошую дорогу при снижении начальной цены на 30 процентов? Если внести выверенные изменения в этот закон, учитывая практику, то снизятся условия, способствующие его нарушению, и уровень коррупции снизится, а качество услуг и работ возрастет.

Цифра

500 наказов дали Динару Гильмутдинову избиратели во время предвыборной кампании.

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