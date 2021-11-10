Дмитрий Азаров ответил на вопросы земляков о своем отношении к вакцинации

9 ноября губернатор Дмитрий Азаров принял участие в прямом эфире передачи "Главная тема". Немало вопросов, поступивших в студию, касались ассортимента вакцин. Что делается, чтобы повысить или расширить его, какие из них поступают в регион?

Глава региона подробно ответил на все обращения. А также сообщил, когда он собирается ревакцинироваться.

- Давайте вспомним прошлый год, когда мы в этой студии встречались. Паника была - дайте нам хоть какую-то защиту, хоть какую-то вакцину. А тогда не было возможности людям что-то предложить. Готовы были на все люди, чтобы защитить здоровье своих близких. Сегодня же мы полностью обеспечены вакцинами, - подчеркнул губернатор.

Он рассказал, что за весь период поставлено 1 685 678 доз вакцин, количество граждан, привитых первым компонентом, составляет уже 1 млн 380 тысяч:

- То, что касается выбора вакцин. У нас за это время поставлена однокомпонентным "Спутником Лайт" 241 тысяча прививок. На прошлой неделе в регион поступило 780 комплектов вакцины "Ковивак", более девяти тысяч - вакцины "Спутник Лайт". В ближайшие дни мы ожидаем поступления около 30 тысяч доз "Спутника V" и порядка 30 тысяч доз "Спутника Лайт", - разъяснил Дмитрий Азаров. - Мы каждый день занимаемся тем, чтобы вакцины в наш регион приходили. Вакцины разные, чтобы у человека был выбор. Но сегодня спрос колоссальный по всей стране. Тем не менее удается добиваться.

Рассказывая о своем опыте вакцинации, глава региона уточнил, что он привился самой первой вакциной от COVID-19 - двухфазной "Спутник V":

- Я чувствую себя сейчас нормально, во время вакцинации никаких проблем не испытывал. И скоро мне уже ревакцинироваться. Обязательно на нее пойду. У меня срок подходит в декабре. Врачи уже сейчас призывают. Но рановато, до абсурда здесь доходить не надо. Придет время в декабре, пройдет полгода. Обязательно буду проходить ревакцинацию. Я общаюсь с большим количеством людей и чувствую свою ответственность.

Справка "РГ"

Самарская область - один из тех регионов страны, где охват тестированием значительно превышает норматив, установленный на федеральном уровне. Диагностика проводится в 18 лабораториях общей мощностью свыше 30 тысяч ПЦР-исследований в сутки. С начала 2021 года в области проведено более 2,7 млн исследований.