Дмитрий Азаров поздравил правоохранителей с их профессиональным праздником

Сегодня, 10 ноября, сотрудники органов внутренних дел России отмечают свой профессиональный праздник. Традиционно в этот день в регионе прошла церемония возложения цветов к Мемориальному комплексу памяти сотрудников органов внутренних дел Самарской области, погибших при выполнении служебных обязанностей.

В ней приняли участие губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, главный федеральный инспектор по Самарской области Юрий Рожин, начальник ГУ МВД РФ по Самарской области генерал-лейтенант полиции Александр Винников, представители органов законодательной и судебной власти, руководители силовых ведомств, ветераны МВД.

- Это день, когда мы еще раз вспоминаем бойцов, погибших в военное и в мирное время, защищая честь и достоинство граждан, защищая право на главенство российских законов, защищая порядок и, конечно, защищая нашу Родину, - отметил Дмитрий Азаров, обращаясь к стражам порядка.

Сегодня же состоялось торжественное мероприятие, посвященное чествованию сотрудников и ветеранов органов внутренних дел и награждению лучших. Поздравляя их, Дмитрий Азаров подчеркнул:

- Вы каждый день, рискуя здоровьем, а зачастую и жизнью, несете службу - службу ответственную, на благо нашего Отечества, на благо граждан страны, проживающих на территории нашей области. Но не менее важно, что сейчас, благодаря вашей самоотверженной службе, пишутся и новые славные страницы. Значительные успехи Управления неоднократно отмечались и в предыдущий период, и в текущем году.

Особое внимание губернатор обратил на вклад, который сотрудники внутренних дел вносят в защиту населения Самарской области от распространения коронавирусной инфекции.

- За эти полтора года мы выработали подход, и ему четко следуют все сотрудники. Цель - не наказать, оштрафовать человека за нарушение каких-то норм и правил, масочного режима, других требований санитарных служб, а предупредить, объяснить, убедить, - отметил глава региона.

Именно такую разъяснительную работу проводят сотрудники полиции с представителями старшего поколения, призывая их позаботиться о своем здоровье, соблюдать правила, рекомендованные врачами, соблюдать самоизоляцию, вакцинироваться.

За заслуги в профессионально-служебной деятельности по обеспечению безопасности, законности и правопорядка на территории Самарской области и задержанию преступников, помощи при изъятии из незаконного оборота 160 килограммов наркотиков были награждены автомобилями отечественного производства старший инспектор ДПС Отдела по Ставропольскому району, старший лейтенант полиции Олег Семенов и инспектор ДПС Отдела по Ставропольскому району старший лейтенант полиции Денис Свиридов.

Также отличившиеся были отмечены медалями "За отвагу" и "За отличие в охране общественного порядка", Почетной грамотой и Благодарностью губернатора Самарской области.

Комментарий

Геннадий Котельников, председатель Самарской губернской Думы:

- Хочу поздравить с профессиональным праздником и вас, и ваши семьи, которые обеспечивают вам надежный тыл, ведь у вас особая работа - защищать закон и порядок. Вы с честью справляетесь со своими обязанностями, работая в органах внутренних дел - постовыми, инспекторами, участковыми... Вы всегда придете на помощь, защитите людей и правопорядок. Очень важно также, что вы уделяете большое внимание участию гражданского общества в правоохранительной деятельности.

Юрий Рожин, главный федеральный инспектор по Самарской области:

- Сегодня мы видим, как вы четко и решительно действуете в непростых неординарных условиях, связанных с угрозой эпидемии коронавируса, обеспечиваете общественный порядок, вносите свой вклад в реализацию важнейших неотложных мер, призванных защищать жизнь и безопасность наших граждан. Ни на секунду не прерывается ваша повседневная работа, направленная на решительную борьбу с экстремизмом, наркоторговлей, организованной преступностью и коррупцией. Наращивается противодействие таким новым угрозам как киберпреступность. Многое сделано для повышения безопасности дорожного движения, для пресечения нарушений миграционного законодательства. Прошу вас и впредь действовать решительно и принципиально в интересах наших граждан и всей страны, добиваться поставленных задач. Еще более активно и содержательно заниматься профилактикой правонарушений, особенно в молодежной и подростковой среде