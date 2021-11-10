Как Нижний Новгород справился с нештатной ситуацией в аэропорту

Вечером 2 ноября на взлетно-посадочных полосах международного аэропорта Нижнего Новгорода приземлились сорок лайнеров двенадцати авиакомпаний, следовавших в Москву из других городов России и ближнего зарубежья.

Когда гостей совсем не ждешь

Сильный туман не позволил столичным аэропортам принять самолеты, поэтому они были направлены на запасной аэродром в Нижнем. Причем 28 бортов сели в течение одного часа! Мало кто из более чем пяти тысяч пассажиров думал, что вынужденная остановка затянется надолго: последний самолет покинул нижегородскую воздушную гавань лишь на следующий день в 11.47.

- Количество прибывших самолетов превысило нормативную пропускную способность аэропорта. Его инфраструктура - стоянки, трапы и техника - не рассчитана на единовременное прибытие такого количества воздушных судов, и они обслуживались в порядке очереди. Параллельно аэропорт обслуживал рейсы собственного регулярного расписания - 26 рейсов на вылет (около 3,5 тысячи пассажиров). Все они были отправлены в штатном режиме, - рассказала корреспонденту "РГ" пресс-секретарь международного аэропорта имени Чкалова Татьяна Яровая.

Между тем на бортах приземлившихся транзитных самолетов начались скандалы. Люди, оказавшиеся заложниками ситуации, стали жаловаться на плохое самочувствие. Некоторым, в том числе ребенку, потребовалась помощь медиков. Многим пассажирам пришлось ждать выхода на трап по нескольку часов, при этом им не давали еды и напитков.

А в это время, как сообщала пресс-служба аэропорта, к работе в авральном режиме были "привлечены все отдыхавшие смены".

Хлебом-солью не встретили, но накормили

Да, есть документы, в которых прописаны права пассажиров при задержке рейса. И люди вправе требовать компенсации. Но в этой форс-мажорной ситуации авиаперевозчики, конечно, не смогли справиться с проблемой и оперативно решить возникшие вопросы. Поэтому очевидно, что авиакомпаниям предъявят не одну претензию - в их оформлении пассажирам предложили помощь сотрудники Роспотребнадзора. Но людям, утомленным квестом "высадка из самолета", поначалу было не до этого. Уже в помещениях аэропорта они проходили следующее испытание: найти еду, питье и место для отдыха.

Претензий к Нижнему Новгороду в вопросе обеспечения пассажиров водой, пищей и спальными местами быть не может (это обязанность авиаперевозчиков). Тем не менее к разруливанию возникшей нештатной ситуации подключилось региональное правительство: пассажиров, ожидавших вылета, накормили и разместили на отдых в гостиницах.

- В аэропорту много семей с детьми. Принято решение выделить средства на обеспечение людей горячим питанием. Это также поможет поддержать региональный бизнес в условиях нерабочих дней, - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

И хотя в ресторанах на тот день не оказалось большого запаса продуктов (первую неделю ноября они работали только на доставку и навынос, готовя по 10-15 заказов), проблему удалось решить. Например, одна из компаний накормила горячей пиццей и супами триста человек. Как сообщили руководители предприятия, все заказы должны быть оплачены деньгами, которые выделил на это губернатор. Многие пассажиры получили еду из кулинарий супермаркетов, где всегда есть большое количество готовых блюд.

И спать уложили

К десяти часам вечера трудного дня двадцать рейсов из числа приземлившихся в нижегородском аэропорту были отправлены в пункт назначения. Еще десять рейсов готовились на тот момент к вылету до полуночи.

Для пассажиров, ожидавших вылета рейса более восьми часов в дневное время и более шести часов в ночное, организовали размещение в гостиницах Нижнего Новгорода с бесплатными трансферами от аэропорта до отеля и обратно. По решению координационного штаба заселение в ближайшие к воздушной гавани гостиницы - "Волна" и "Русский капитал" - проводилось по авиабилетам. В отелях людям также предоставили горячее питание.

К восьми часам утра следующего дня в Нижнем Новгороде оставались только два рейса, ожидавших отправки в Москву. Ближе к полудню улетел последний.

Читателю на заметку

Права пассажиров:

При задержке рейса (таковой признается перерыв в воздушной перевозке по вине авиакомпании или вынужденная задержка самолета при отправке или в полете) пассажир имеет право:

- на отказ от полета, такой отказ от перевозки считается вынужденным, и в данной ситуации перевозчик обязан вернуть стоимость авиабилета даже в том случае, если билет являлся "невозвратным";

- на возмещение убытков и компенсацию морального вреда: пассажир вправе обратиться к авиакомпании с претензией о возмещении убытков, понесенных в связи с задержкой рейса (если, например, сорвались заранее оплаченные экскурсии, пассажир опоздал на поезд и прочее - при внутренних воздушных перевозках такая претензия предъявляется в течение шести месяцев со дня задержки рейса), к претензии необходимо приложить копии документов, подтверждающие понесенные убытки;

- на взыскание штрафа (в размере 25 процентов установленного МРОТ за каждый час просрочки, но не более чем 50 процентов стоимости авиабилета) с перевозчика за просрочку доставки пассажира в пункт назначения, если перевозчик не докажет, что просрочка имела место вследствие непреодолимой силы, устранения неисправности самолета, угрожающей жизни или здоровью пассажиров, либо иных обстоятельств, не зависящих от перевозчика.

При международных воздушных перевозках авиакомпания несет ответственность, установленную соответствующими международными договорами Российской Федерации.

Также при задержке рейса пассажир имеет право на бесплатное предоставление ему перевозчиком дополнительных услуг:

- по организации хранения багажа;

- по размещению в комнате матери и ребенка пассажира с ребенком в возрасте до 7 лет;

- по обеспечению прохладительными напитками, двумя телефонными звонками или двумя сообщениями по электронной почте при ожидании отправления рейса более двух часов;

- по обеспечению горячим питанием при ожидании отправления рейса более четырех часов, при дальнейшей задержке рейса питание должно предоставляться каждые шесть часов в дневное время и каждые восемь - в ночное;

- по размещению в гостинице при ожидании отправления рейса более восьми часов в дневное время и более шести часов - в ночное, а также доставку транспортом от аэропорта до гостиницы и обратно.

Между тем

Даже несмотря на то что многие пассажиры оставались в салонах воздушных судов, в залах аэропорта оказалось столько людей, что все это стало массовым мероприятием, где следовало соблюдать антиковидные ограничения.

Корреспондент "РГ" обзвонила ряд авиакомпаний, самолеты которых приземлились в Нижнем Новгороде, и выяснила, что если, скажем, S7 требует от пассажиров наличие ПЦР-теста, то Red Wings и "Россия" всех пускают на свои борта без справок и ПЦР-тестов. О QR-кодах речь не идет. А они, между прочим, необходимы в Нижегородской области для прохода во многие общественные пространства. Причем QR-код должен свидетельствовать о вакцинации или о заболевании, перенесенном в предыдущие полгода. Результат ПЦР-теста во внимание не принимается. До особого распоряжения граждан без QR-кодов не пустят никуда, кроме аптек и продовольственных магазинов.