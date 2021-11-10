Мордовский университет возглавил экс-замминистра просвещения РФ

Мордовский госуниверситет имени Огарева возглавил бывший первый замминистра просвещения России Дмитрий Глушко. Приказом министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова с 11 ноября он назначен исполняющим обязанности ректора главного вуза республики.

Об этом сообщила пресс-служба МГУ им. Огарева.

Напомним, что прежний руководитель вуза Сергей Вдовин с недавних пор занял кресло вице-спикера Госсобрания РМ. Дмитрий Глушко уже прибыл в Саранск - об этом говорит последняя запись на его странице в Instagram.

Дмитрий Глушко - кандидат педагогических наук. Родился 5 мая 1975 года в Якутске, окончил пединститут Якутского госуниверситета им. Аммосова с квалификацией "социальный педагог", а затем - Российскую академию госслужбы.

С 1994-го по 2016 год работал в Якутии - прошел путь от школьного учителя до министра профессионального образования, подготовки и расстановки кадров республики.

С 2016 года трудился заместителем гендиректора союза "Молодые профессионалы (Worldskills Россия)". В марте 2020-го назначен заместителем министра, а спустя два месяца - первым заместителем министра просвещения РФ.

С мая текущего года занимал пост заместителя генерального директора Агентства стратегических инициатив (АСИ).