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10.11.2021 17:23
Рубрика: Общество

Мордовский университет возглавил экс-замминистра просвещения РФ

Текст: Валентина Зотикова (Саранск)

Мордовский госуниверситет имени Огарева возглавил бывший первый замминистра просвещения России Дмитрий Глушко. Приказом министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова с 11 ноября он назначен исполняющим обязанности ректора главного вуза республики.

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
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Об этом сообщила пресс-служба МГУ им. Огарева.

Напомним, что прежний руководитель вуза Сергей Вдовин с недавних пор занял кресло вице-спикера Госсобрания РМ. Дмитрий Глушко уже прибыл в Саранск - об этом говорит последняя запись на его странице в Instagram.

Дмитрий Глушко - кандидат педагогических наук. Родился 5 мая 1975 года в Якутске, окончил пединститут Якутского госуниверситета им. Аммосова с квалификацией "социальный педагог", а затем - Российскую академию госслужбы.

С 1994-го по 2016 год работал в Якутии - прошел путь от школьного учителя до министра профессионального образования, подготовки и расстановки кадров республики.

С 2016 года трудился заместителем гендиректора союза "Молодые профессионалы (Worldskills Россия)". В марте 2020-го назначен заместителем министра, а спустя два месяца - первым заместителем министра просвещения РФ.

С мая текущего года занимал пост заместителя генерального директора Агентства стратегических инициатив (АСИ).

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