Нефтяники Оренбуржья выпустили в Урал партию мальков стерляди

Партию мальков стерляди - ценной породы рыб семейства осетровых - выпустили в реку Урал сотрудники нефтяной компании "Новый Поток" (НКНП). В акции участвовали специалисты минприроды Оренбургской области.

Как сообщила пресс-служба НКНП, молодь семейства осетровых закуплена в специализированном питомнике рыборазводного завода "Возрождение" в селе Екатериновка Самарской области. Восьмичасовой переезд 700 мальков стерляди перенесли без потерь. Зарыбление организовано нефтяной компанией в рамках выполнения обязательств по воспроизводству водных биоресурсов и проводится в строгом соответствии с требованиями отечественного природоохранного законодательства.

- Проектная документация напорного нефтепровода предусматривает мероприятия по устранению последствий возможного негативного воздействия на водные биологические ресурсы и среду их обитания, - рассказал генеральный директор НКНП Степан Асаулов. - Расчет возможного ущерба, учитывающий видовую принадлежность рыб, массу и другие параметры, согласован с Федеральным агентством по рыболовству. В обычной практике по нашей области - компенсировать популяции сазана и толстолобика. Стерлядь, одного из самых старых обитателей реки Урал, выпускаем впервые.

Как известно, стерлядь не совершает дальние миграции и образует несколько популяций в пределах одного водного объекта. По мнению экспертов, это должно оказать положительное воздействие на общее состояние реки Урал. Глава минприроды региона Александр Самбурский подчеркнул, что план искусственного воспроизводства водных биологических ресурсов утверждается ежегодно. Сотрудники министерства в составе комиссии принимают активное участие в каждом выпуске рыбы, осуществляя осмотр молоди, проверку соответствия заявленному количеству выпускаемых мальков и наличия ветеринарных документов.

- На данный момент вес одного малька составляет чуть более 10 граммов, длина - от пяти до семи сантиметров, общая масса более пяти килограммов. Место выпуска - в 100 метрах от слияния реки Урал и реки Сакмара, было определено сотрудниками Росрыболовства, - пояснил консультант управления охотничьего хозяйства, использования животного мира и водных биологических ресурсов минприроды Оренбуржья Александр Макаров.

В ноябре в области проходит заключительный этап зарыбления водоемов. На сегодня это уже третий выпуск молоди стерляди в Урал: первые два состоялись минувшим летом. Всего совместными усилиями компаний "Газпромнефть-Оренбург", "А.Элит-групп" и "НКНП" обеспечен выпуск 5 954 мальков общей биомассой 30 килограммов. Мероприятия, направленные на сохранение биоразнообразия, проводятся ежегодно в соответствии с планом искусственного воспроизводства водных биоресурсов.