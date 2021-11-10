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10.11.2021 08:39
Рубрика: Общество

Нижегородцы почтили память Александра Невского

Текст: Михаил Вергезов (Нижний Новгород)
Российская газета - Неделя - Приволжье № 255(8606)
Сегодня и завтра жители и гости приволжской столицы могут прийти в нижегородский Александро-Невский кафедральный собор, чтобы поклониться ковчегу с частицей мощей святого благоверного великого князя Александра Невского.
После богослужения к ковчегу приложились присутствующие в храме. Им раздали небольшие иконки святого благоверного князя Александра Невского с патриаршим благословением. Фото: Александр Чурбанов После богослужения к ковчегу приложились присутствующие в храме. Им раздали небольшие иконки святого благоверного князя Александра Невского с патриаршим благословением. Фото: Александр Чурбанов
После богослужения к ковчегу приложились присутствующие в храме. Им раздали небольшие иконки святого благоверного князя Александра Невского с патриаршим благословением. Фото: Александр Чурбанов

Как сообщает официальный сайт Нижегородской митрополии, каждый день в 8.30 перед святыней будут совершаться молебен с акафистом и Божественная литургия, в 12.00 - молебен с акафистом, в 16.30 - молебен с акафистом и всенощное бдение. 12 ноября по окончании утреннего молебна состоятся проводы ковчега в Городец. Именно здесь в 1263 году князь на пути из Золотой Орды, будучи уже смертельно больным, принял схиму с именем Алексий и скончался. В Городце святыня пробудет до 14 ноября.

Фото: Александр Корольков
В ГИМ открывается выставка о святом благоверном князе Александре Невском

Почтение памяти святого благоверного князя - традиция не только православная. Ведь Александр Невский, канонизированный Русской православной церковью в 1547 году, был кроме всего прочего не только великим полководцем, но и выдающимся дипломатом. Митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий напомнил, что в XIII веке, когда на Русь с Востока шли ордынцы, а с Запада нависла угроза смены православной веры на католическую, Александр Невский поехал на поклонение в Орду. Он понимал, что нужно спасать веру православную, поскольку не будет ее - не будет и Руси.

- Ордынцы требовали только денег и подчинения, а Рим требовал продать душу - изменить веру, - отметил, встречая ковчег, митрополит Георгий. - Поскольку не было сил одновременно противостоять и Востоку, и Западу, святой князь Александр Невский пошел против Запада и стал платить дань в Орду. Четырежды он ездил в Орду, отстаивая интересы нашего народа, и закончил свою жизнь в 42 года в Городце на Волге.

Справка "РГ"

В общей сложности ковчегам с мощами святого благоверного великого князя Александра Невского смогли поклониться сотни тысяч верующих в более чем ста городах и населенных пунктах России и Беларуси. Крестный ход со святынями начался 12 июня сразу в четырех направлениях: на юг - из Ростова-на-Дону, на восток - из Екатеринбурга, по Центральной России и Беларуси - из Подмосковья, а по местам жизни и деятельности князя - из Москвы от храма Христа Спасителя.

В регионах Общество Религия Общество История Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область Нижний Новгород Святой князь Александр Невский

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