Нижегородские ученые изобрели способ пероральной доставки инсулина

Каждый больной диабетом вынужден носить с собой шприц для периодических инъекций инсулина либо иметь при себе помпу, чтобы лекарство непрерывно поступало в организм. А представьте, насколько удобнее было бы просто проглотить соответствующую таблетку!

Ученым из Нижегородского государственного университета имени Лобачевского (ННГУ) удалось создать такую пилюлю, причем она оказалась эффективнее, чем инъекция.

Профессор кафедры высокомолекулярных соединений и коллоидной химии химфака ННГУ, доктор химических наук Лариса Смирнова, она же руководитель группы ученых (Ирина Глазова, Алла Мочалова, Сергей Зайцев, все - представители химфака ННГУ), запатентовавших изобретение "Наноструктурированная композиция для пероральной доставки инсулина и способ ее получения", рассказала корреспонденту "РГ", что опыты проводились на крысах, но не за горами испытания и на людях.

- Мы спровоцировали у крыс сахарный диабет, введя специальный препарат, а потом сравнивали эффективность наших таблеток и обычных инъекций. Оказалось, что таблетки обеспечивают лучшую нормализацию глюкозы и их действие дольше, чем влияние инъекций, - отметила профессор. - Мы работали с наноразмерными структурами, потому что иначе желудочно-кишечный тракт (ЖКТ) не пропустит в кровь лекарство. Хитозан, который использован в формуле, обладает удивительными свойствами: с одной стороны, он может прилипать к стенкам ЖКТ и абсорбироваться, а с другой - способен раздвинуть эти поры и протащить всю композицию в русло крови.

Таблетка, которую разработали ученые, не простая, а золотая. В буквальном смысле слова. На молекулу золота был высажен инсулин, а потом ядро покрыли оболочкой из хитозана - нетоксичного вещества, полученного из раковин ракообразных и насекомых. Хитозан к тому же снижает потребление жира и холестерина из рациона больного сахарным диабетом. Такая сложная горошина размером всего в несколько десятков нанометров предотвращает растворение инсулина в ЖКТ. Действующее вещество освобождается постепенно, и сам препарат будет лучше переноситься пациентом.

Кстати

По словам Ларисы Смирновой, их метод теоретически годится не только для доставки инсулина, но и, например, других гормонов и антибиотиков, что открывает огромные перспективы в данном направлении (к нижегородцам, кстати, уже обращались зарубежные коллеги с просьбой протестировать на обезьянах пилюли с гормоном роста). Дело только за экспериментальной базой.