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10.11.2021 07:46
Рубрика: Власть

Новым детским омбудсменом назначена матушка из Пензы

Текст: Кира Латухина
Российская газета - Неделя № 255(8606)
Президент Владимир Путин предложил занять должность Уполномоченного по правам ребенка сенатору, многодетной матери Марии Львовой-Беловой. А затем подписал указ, назначив ее на этот пост сроком на пять лет.
Мария Львова-Белова вместе с мужем Павлом Когельманом воспитывают 17 детей. Фото: Из личного архива Марии Львовой-Беловой Мария Львова-Белова вместе с мужем Павлом Когельманом воспитывают 17 детей. Фото: Из личного архива Марии Львовой-Беловой
Мария Львова-Белова вместе с мужем Павлом Когельманом воспитывают 17 детей. Фото: Из личного архива Марии Львовой-Беловой

Львова-Белова замужем за священником пензенской митрополии Павлом Когельманом. О детях начался их разговор по видеосвязи с президентом.

Фото: iStock
Детский омбудсмен назвала меру против травли в школах

Владимир Путин восхитился большой семьей собеседницы: "Сколько всего детей-то у вас?" "Девять - пятеро рожденных, четверо приемных и тринадцать молодых ребят с инвалидностью под опекой, но они со мной не живут, они живут в моих проектах сопровождаемого проживания", - пояснила сенатор. "Как же вы со всем справляетесь? Я имею в виду и общественную нагрузку", - удивился президент. "Многодетные мамы они же такие, многозадачные", - последовал ответ. Мария заверила, что с удовольствием займется предложенной работой, добавив, что у нее хорошие рабочие отношения с прежним детским омбудсменом Кузнецовой.

Досье "РГ"

Мария Львова-Белова, сенатор Совета Федерации от Пензенской области, основатель благотворительного проекта "Квартал Луи". В ее и ее супруга священника Павла Когельмана семье 9 детей - 5 кровных, 4 приемных. Еще 13 молодых людей живут на сопровождаемом проживании. Всего 60 людей с инвалидностью живут, учатся и работают в хостеле "Дом Вероники" и арт-поместье "Новые берега". Проект "Квартал Луи" признан федеральной площадкой по развитию инклюзивных практик и одной из альтернатив домам престарелых.

Прямая речь

Мария Львова-Белова:

Матвиенко оценила назначение Львовой-Беловой детским омбудсменом

- Накануне мы говорили с Анной Кузнецовой о том, что вот будет смеха, если вторая многодетная попадья, опять из Пензы, снова станет детским омбудсменом. И все равно для меня предложение президента России - неожиданность. И хоть все вокруг говорят, что такого рода неожиданность и есть приверженность страны семейным и традиционным ценностям, я хочу сказать, что рассматриваю это назначение не как шанс. Это не ресурс и не возможность карьерного роста, но возможность служения тем 30 миллионам детей страны, кому нужна поддержка. Она нужна всем детям, особенно обездоленным, кто даже плакать не может - молчат о помощи. Я тоже плакать не буду. Буду действовать. Я знаю, что такое многодетная мама, родительство и приемное родительство, знаю, как социализировать людей с инвалидностью. И у меня есть мечта и карт-бланш: если не упразднить детские дома и дома престарелых, где дети жить не должны, то найти им альтернативу через сопровождаемое проживание и приемное родительство.

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