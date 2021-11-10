Матч чемпионата России по хоккею с мячом в Кирове сорвался из-за погоды

Сегодня, если позволит погода, кировская "Родина" в рамках очередного чемпионата России по хоккею с мячом среди команд суперлиги проведет на своем льду матч с мурманским клубом "Мурман".

По факту эта игра станет для "Родины" первой официальной в стартовавшем 7 ноября чемпионате, хотя на минувшее воскресенье в Кирове планировалась встреча "Родины" с архангельским "Водником". Она была отменена по решению главного судьи и инспектора матча.

- Накануне игры с "Водником" в Кирове прошел сильный дождь. Ранее две недели мы тренировались на льду, все было нормально. 6 ноября игроки "Водника" выходили на раскатку - тоже замечаний по качеству льда не было. А на следующий день появились участки, недостаточно безопасные для хоккеистов, - объяснил отмену матча директор хоккейного клуба (ХК) "Родина" Александр Белозеров.

По его словам, нынешней осенью хоккеисты "Родины" впервые за долгие годы сумели провести три предсезонных тренировочных сбора с выездом в Ульяновск, где есть крытая арена с искусственным льдом.

- Команда должна прогрессировать, - уверен директор хоккейного клуба. - Задача на нынешний сезон - выйти в плей-офф.

Увы, столь скромную задачу уже не первый год ставят перед собой не только руководители "Родины", но и нижегородского ХК "Старт". Неудачное выступление некогда именитых "Родины" (12-е место в прошлогоднем чемпионате) и "Старта" (11-е) во многом объясняется не самыми лучшими условиями для тренировок: несмотря на то что высокопоставленные чиновники обоих регионов неоднократно замахивались на строительство крытой арены для хоккея с мячом, конкретных сдвигов в этом направлении пока нет. А у соперников, которые регулярно обыгрывают кировчан и нижегородцев, крыша надо льдом уже есть. Объяснять, какое преимущество дает арена, защищенная от атмосферных осадков, думается, излишне. Более подробно "РГ-Неделя" рассказала об этом в номере от 23 декабря прошлого года.

Тем временем

Нижегородский "Старт" первый матч чемпионата страны проиграл в Ульяновске местной "Волге" - 3:6. На 13 ноября в Нижнем Новгороде намечена встреча "Старта" с красноярским "Енисеем".