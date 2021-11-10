В Нижегородской области планируют ввести парные уроки

Концепцию "парных уроков" прорабатывает министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области.

Об этом глава ведомства Ольга Петрова сообщила на своей официальной странице в Instagram.

"Уверена, это приведет к росту качества образования. В некоторых школах такая практика уже существует в 10-11-х классах. Дети сами говорят: "Как здорово, что нужно готовить три урока, а не шесть!" Понятно, что сразу не удастся разгрузить все дни. Каких-то парных уроков не наберем. Но опять же все будет зависеть от мастерства завучей, которые составляют расписание и распределяют нагрузку на преподавателей", - сообщила Ольга Петрова.

Министр считает, что с таким расписанием один и тот же учитель сможет работать в нескольких школах. Ведь педагогов тоже не хватает.

У нижегородских родителей идея спаренных уроков вызвала спор. Кто-то посчитал ее прекрасной. Другие высказали сомнения, что школьники смогут высидеть два урока подряд, ведь это серьезная нагрузка. Одно дело сорок пять минут позаниматься русским языком, а следующие три четверти часа - поиграть в мяч на физкультуре. Совсем другое - сидеть полтора часа над сложными математическими задачами.

По словам Ольги Петровой, есть педагоги, которые имеют противоположное мнение относительно "парных уроков", поскольку здесь другой подход к проведению занятий и другая методика, которая должна снизить нагрузку на учеников.

"Это всегда было в системе. Нижегородский институт развития образования подготовит материалы, проведем обсуждение и покажем примеры. Школа, безусловно, не вуз, но многие старшеклассники очень радуются парным урокам", - добавила министр.

По ее словам, окончательное решение относительно внедрения практики парных уроков будут принимать директора школ.