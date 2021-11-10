В Пензенской области три человека погибли при пожаре

В ночь на среду пожар произошел в частном двухквартирном жилом доме в городе Каменка Пензенской области. В огне погибли три человека - две женщины и мужчина.

Как сообщили в ГУ МЧС по Пензенской области, загорелся одноэтажный срубовой дом общей площадью 132 квадратных метра. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдался открытый огонь и сильное задымление внутри дома. В результате выгорела одна из квартир и сгорели надворные постройки.

После тушения пожара обнаружены тела погибших: женщины 1961, 1980 года рождения и мужчина 1980 года рождения. По данному факту проводится проверка.