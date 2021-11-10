В Перми робот будет проверять QR-коды у посетителей аэропорта

В пермской компании Promobot создали робота, который может проверять срок действия QR-кода о проведенной вакцинации от COVID-19, а также сканировать паспорт владельца кода и таким образом удостоверять его личность.

Как пояснили в пресс-службе IT-компании, всю полученную из документов информацию робот будет сверять с данными портала "Госуслуги", с которым он будет интегрирован. Таким образом обмануть робота с помощью QR-кода постороннего лица будет невозможно.

На сегодняшний день робота с функционалом проверки прививочных QR-кодов уже заказал международный аэропорт Перми. Кроме того, умные контролеры могут появиться в пермских торговых и офисных центрах, а также в кафе и ресторанах, вход в которые возможен только при наличии документов о вакцинации.