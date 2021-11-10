В Самарской области сформирован двухмесячный запас лекарств

Новости

Будущая правящая коалиция Германии раскритиковала Польшу за мигрантов 14:50
Матвиенко: Закон о единой системе публичной власти должен быть понятным 14:45
Цены на дизельное топливо вновь обновили исторический максимум 14:41
Матвиенко не исключила ужесточения мер против COVID-19 14:41
Минстрой пересмотрит правила предоставления коммунальных услуг 14:40
Вдоль границы Беларуси увеличен состав противовоздушной обороны 14:32
Матвиенко попросила сенаторов противодействовать "антиваксерам" 14:18
Жителю Новосибирска вернули угнанный 15 лет назад автомобиль 14:16
Оверчук: Россия и Евросоюз готовы к диалогу по климатическим вопросам 13:59
Путин обсудил с Меркель ситуацию с беженцами 13:57
Молдавии может не хватить денег, чтобы рассчитаться с долгами за газ 13:57
Фонд дольщиков обозначил проблему покупки жилья у мошенников 13:37
Два российских Ту-22М3 выполнили патрулирование в воздушном пространстве Беларуси 13:30
Фото: образы актеров на премьере "Дома Gucci" в Лондоне вызвали споры 13:30
Сенаторы одобрили закон о выплатах работавшим во время учебы детям-сиротам 13:28
Возобновилось авиасообщение по маршруту Москва-Гомель-Москва 13:21
Песков назвал безответственными слова премьера Польши о ситуации с беженцами 13:18
Песков заявил о проверках видео с пытками в колониях 13:18
Юрист разъяснил, что значит обязательная вакцинация пожилых в Петербурге 13:17
В Кремле рассказали о формате большой пресс-конференции Путина 13:14
Песков оценил возможность сохранения QR-кодов после пандемии 13:12
Лукашенко назвал подлинных виновных в миграционном кризисе 13:10
В Кремле высказались об обязательной вакцинации от коронавируса 13:08
Захарова: Обвинения Польши по миграционному кризису переходят границы 13:00
В Ростове для борьбы с COVID-19 военные химики применили "горячий туман" 12:57
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Сколько будут стоить зимние туры в Египет и Таиланд
Сколько будут стоить зимние туры в Египет и Таиланд
Что сказал бы нам сегодня премьер-министр Столыпин с трибуны заседания правительства
Что сказал бы нам сегодня премьер-министр Столыпин с трибуны заседания правительства
Представлена новая программа обучения водителей в автошколах
Представлена новая программа обучения водителей в автошколах
10.11.2021 14:40
Рубрика: Власть

В Самарской области сформирован двухмесячный запас лекарств

Текст: Ирина Чечурина (Самара)
Избежать перебоев с лекарствами в период пандемии Самарской области удалось, благодаря поддержке Правительства РФ, которое выделило региону дополнительные средства на медикаменты.

- Я считаю, что на сегодня эта проблема решена. Нашему региону выделено почти 537 миллионов рублей на лекарственное обеспечение людей, которые лечатся на дому. Это очень серьёзная цифра, по объёму поддержки мы вторые в России после Москвы. Наши соседи получили около 80-100 миллионов рублей, а мы - более 500 миллионов рублей, - акцентировал внимание губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Фото: Минздрав Самарской области
Дмитрий Азаров ответил на вопросы земляков о своем отношении к вакцинации

Он подчеркнул, что никаких проблем с лекарствами быть не должно. Если они есть, значит, в конкретном муниципалитете, конкретной поликлинике есть какая-то недоработка:

- Если сейчас есть какие-то сбои, пожалуйста, обращайтесь на сайт Правительства региона, министерства здравоохранения, можно обратиться ко мне лично в социальных сетях, - сказал губернатор. - Каждая такая жалоба будет рассмотрена. И там, где лекарства не дошли, они будут до вас доведены.

Глава региона подчеркнул, что область в полной мере обеспечена сегодня лекарственными препаратами, как для амбулаторных, так и для стационарных больных. Запас по разным видам медицинских препаратов в Самарской области составляет от 20 до 60 дней, и эти резервы регулярно пополняются.

Справка "РГ"

На лекарства для больных ОРВИ из бюджета Самарской области дополнительно выделено 570 миллионов рублей. Эти препараты предоставляются тем, кто болеет, но у кого нет лабораторного подтверждения новой коронавирусной инфекции.

В регионах Власть Власть Работа власти Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Средняя Волга ПФО ПФО Самарская область Самарская область. Стратегия Лидерства

Главное сегодня

Путин обсудил с Меркель ситуацию с беженцами
В Кремле рассказали о формате большой пресс-конференции Путина
Два российских Ту-22М3 выполнили патрулирование в воздушном пространстве Беларуси
Клишас: Обязательная вакцинация от COVID не нарушит конституционные права
Москва и Минск согласовали конкретные шаги по реализации союзных программ
Как проходит перепись населения и что о стране может сказать статистика
Депутаты ГД пообещали "РГ": История с компенсацией за "испорченную" "Ласточку" приведет к изменению законодательства