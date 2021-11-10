В Самарской области сформирован двухмесячный запас лекарств

Избежать перебоев с лекарствами в период пандемии Самарской области удалось, благодаря поддержке Правительства РФ, которое выделило региону дополнительные средства на медикаменты.

- Я считаю, что на сегодня эта проблема решена. Нашему региону выделено почти 537 миллионов рублей на лекарственное обеспечение людей, которые лечатся на дому. Это очень серьёзная цифра, по объёму поддержки мы вторые в России после Москвы. Наши соседи получили около 80-100 миллионов рублей, а мы - более 500 миллионов рублей, - акцентировал внимание губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Он подчеркнул, что никаких проблем с лекарствами быть не должно. Если они есть, значит, в конкретном муниципалитете, конкретной поликлинике есть какая-то недоработка:

- Если сейчас есть какие-то сбои, пожалуйста, обращайтесь на сайт Правительства региона, министерства здравоохранения, можно обратиться ко мне лично в социальных сетях, - сказал губернатор. - Каждая такая жалоба будет рассмотрена. И там, где лекарства не дошли, они будут до вас доведены.

Глава региона подчеркнул, что область в полной мере обеспечена сегодня лекарственными препаратами, как для амбулаторных, так и для стационарных больных. Запас по разным видам медицинских препаратов в Самарской области составляет от 20 до 60 дней, и эти резервы регулярно пополняются.

Справка "РГ"

На лекарства для больных ОРВИ из бюджета Самарской области дополнительно выделено 570 миллионов рублей. Эти препараты предоставляются тем, кто болеет, но у кого нет лабораторного подтверждения новой коронавирусной инфекции.