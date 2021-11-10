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10.11.2021 11:36
Рубрика: Власть

В Самарской области среди вакцинированных разыграют квартиры и авто

Текст: Ирина Чечурина (Самара)
О лотерее, стимулирующей вакцинацию, сообщил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в прямом эфире передачи "Главная тема" на телеканале ГТРК "Самара".
Общественная палата Самарской области вышла с инициативой проведения акции "Вакцинация- жизнь". Фото: Пресс-служба Правительства Самарской области Общественная палата Самарской области вышла с инициативой проведения акции "Вакцинация- жизнь". Фото: Пресс-служба Правительства Самарской области
Общественная палата Самарской области вышла с инициативой проведения акции "Вакцинация- жизнь". Фото: Пресс-служба Правительства Самарской области

Глава региона рассказал о том, какой эффект дали нерабочие дни с точки зрения стабилизации эпидемиологической обстановки в регионе. За период с 25 октября по 7 ноября в области удалось не только заметно снизить нагрузку на систему здравоохранения, но и нарастить масштабы вакцинации.

Фото: Пресс-служба Правительства Самарской области
Дмитрий Азаров рассказал о пользе "нерабочих дней" на федеральном штабе

Глава региона поблагодарил всех жителей области, которые в нерабочие дни заботились о своем здоровье и здоровье своих близких.

- Мы все должны сплотиться в этой борьбе. В первую очередь лучшая защита - это вакцинация. Благодарю всех земляков, которые ответственно отнеслись к режиму нерабочих дней, тех, кто ушел на самоизоляцию, кто сделал вакцину. Именно этот вклад позволил нам с 8 ноября запустить в работу всю экономику, - отметил губернатор.

Он также сообщил, что в ближайшее время жителей региона, которые уже сделали или собираются сделать прививку от COVID-19, ждут поощрения. Общественная палата Самарской области вышла с инициативой проведения акции "Вакцинация- жизнь".

- Я поддержал эту акцию. Она будет проводиться среди всех вакцинированных граждан. Будет розыгрыш. Совсем скоро об условиях акции можно будет узнать на сайте "Карта жителя Самарской области". Там будут ценные призы - и квартиры, автомобили, - сообщил Дмитрий Азаров.

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