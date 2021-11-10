В Ульяновской области заработные платы выросли на 10,8%

На 10,8% выросли зарплаты в Ульяновской области. Подведены статистические итоги выплат работникам за январь-август 2021 года. По данным госстатистики, средняя заработная плата по полному кругу предприятий за этот период по сравнению с аналогичным периодом 2020 года выросла на 10,8% и составила 35,1 тыс. рублей. На крупных предприятиях средняя заработная плата составила за тот же период 38,8 тыс. рублей.

В ряде сфер деятельности зарплаты за восемь месяцев росли быстрее: в области информации и связи - на 22,1% (включая разработку программного обеспечения, где рост составил 27,3%), в гостиничном бизнесе и сфере общественного питания на 16,7%, в торговле - на 14,2% (включая розничную - на 12,9%). Кроме того, на обрабатывающих производствах на 14,1%, в сферах науки - на 15%, транспорта и логистики - на 12,1%, образования - на 12,1%, водоснабжения и коммунальных отходов - на 11,5%, в сельском и лесном хозяйстве - на 11,7%.

По информации министерства экономического развития и промышленности Ульяновской области, хорошую динамику повышения заработных плат показывают сферы, в которые активно привлекаются прямые инвестиции, в том числе и те направления, которые составляют значительную долю в валовом региональном продукте.

Так, зарплаты в сфере производства резиновых и пластмассовых изделий выросли на 39,5%, производства одежды - на 30,3%, в металлургическом производстве - на 21,7%, в химическом - на 18,3%, на производствах машин и оборудования - на 19,9%, автотранспорта - на 18,2%.

Среди муниципальных образований Ульяновской области выше среднеобластных темпы роста заработных плат по крупным и средним предприятиям отмечались в городах Димитровград (на 15,6%) и Ульяновск (на 11,1%). В номинальном значении прибавка к ежемесячной зарплате за год там составила 5,6 тысячи и 4,1 тысячи рублей соответственно. Также средние зарплаты больше других муниципалитетов подросли в Тереньгульском и Ульяновском районах - прибавка составила по три тысячи рублей.

В то же время в ряде муниципальных образований рост составил незначительный процент, не превышающий темпы потребительской инфляции. В Карсунском районе средняя зарплата за восемь месяцев выросла всего на 687 рублей по сравнению с уровнем аналогичного периода прошлого года, в Базарносызганском - на одну тыс. рублей, в Сурском - на 1,2 тыс. рублей. В Инзенском районе наблюдается некоторое снижение средней заработной платы к уровню 2020 года.

- Работа по повышению заработных плат в Ульяновской области, которая ведётся по поручению Губернатора Алексея Русских, позволяет нам рассчитывать на дальнейший рост оплаты труда работников предприятий и организаций региона. Об этом мы можем судить по позитивной динамике поступления налога на доходы физических лиц в бюджетную систему области. Рост поступлений НДФЛ в бюджет Ульяновской области за десять месяцев 2021 года составил 12%, - пояснил первый заместитель министра экономического развития и промышленности Николай Зонтов.