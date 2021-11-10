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Рубрика: Культура

В вятском лесу поселился Шрек

Текст: Ольга Демина (Киров)
Российская газета - Неделя - Приволжье № 255(8606)
О суводском лесхозе-техникуме, что в нескольких километрах от Советска (райцентр в Кировской области), знают далеко за пределами Вятки.
Андрей Вдовенко: Теперь очередь за Феоной. Фото: Андрей Вдовенко Андрей Вдовенко: Теперь очередь за Феоной. Фото: Андрей Вдовенко
Андрей Вдовенко: Теперь очередь за Феоной. Фото: Андрей Вдовенко

А теперь это старейшее учебное заведение, открытое в 1896 году, стало еще более известным. Сюда минувшим летом посмотреть на сказочные уголки, которые появились в дендропарке с оранжереей, приехало множество гостей.

Фото: Алексей Михайлов / РГ
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Среди деревьев и кустарников стоят домики хоббитов и Шрека. Их вместе со студентами создал мастер производственного обучения Андрей Вдовенко. Домик хоббитов они обустроили еще в 2018-м, а "заселять" его начали позже. Сейчас в нем всюду сидят герои сказки. Андрей замечает, что сделал их из подручных материалов.

- Каркас металлический, а одежду приносили жители, узнав о нашей задумке, - поясняет он.

Домик Шрека появился ровно год назад. Долгое время он пустовал, но буквально на днях в него заселился хозяин. Над его созданием Андрей Вдовенко трудился сам, времени на изготовление ушло много.

- Теперь очередь за Феоной, - говорит мастер.

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