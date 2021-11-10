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10.11.2021 10:52
Рубрика: Общество

400 учеников "выселили" из поселковой школы в Новосибирской области

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)
Российская газета - Неделя № 255(8606)
В этом учебном году путь к знаниям для воспитанников общеобразовательной школы поселка Октябрьский в Мошковском районе Новосибирской области стал весьма тернистым.

Ежедневно ребятам приходится набиваться в желтые автобусы и ехать до нового микрорайона "Светлый", выросшего на расстоянии нескольких километров, но формально входящего в состав поселка. Оборудованного по всем правилам подъезда к школе там нет, поэтому автобусы высаживают учеников на обычной остановке общественного транспорта. Все оттого, что их родная школа закрыта на капитальный ремонт. И можно было бы потерпеть, но родители учеников боятся, что терпеть придется долго: восстановительные работы должны были начаться еще летом, но до сих пор ни один подрядчик к ним не приступил.

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- В начале осени прибыла бригада рабочих, которые сняли штукатурку с фасада здания, посмотрели, что под ней, и уехали. Больше мы их не видели, - говорит местная жительница Евгения Якименко. - Здание строилось на скорую руку еще в 1962 году, там в основании три ряда шлакоблоков, которые надо менять. Тут капитальный ремонт не поможет, не зря же школу год назад признали аварийной.

Обращения с просьбами построить новое здание жители Октябрьского пишут регулярно и во все инстанции - от районной администрации и депутатов до губернатора и областного детского омбудсмена. В администрации Мошковского района в ответ (копия документа есть в распоряжении "РГ") на обращение жителей ответили: на проведение капремонта в августе был объявлен аукцион, он завершился, была одна заявка. Но она была отклонена в связи с выявленными нарушениями. После этого сметную документацию пришлось откорректировать, и 18 октября, после очередного этапа торгов, был выбран подрядчик. Работы начнутся после подписания контракта, но точной даты пока нет.

- Как тут отремонтировать, когда между кладкой и подоконником щели уже такие, что свободно можно руку просунуть? - задается вопросом Евгения Якименко. - Что тут "капиталить", что спасать? Нужно все сносить и строить новую школу. Но нас словно не слышат.

Нынешний учебный год дети были вынуждены начать в чужой школе.

- Они чувствуют себя там на птичьих правах, - говорит мама шестиклассника Лариса Сковородкина. - Эта школа рассчитана на 500 учеников, но микрорайон разросся, и там уже "своих" детей сверх нормы. Об учебе в одну смену речи и быть не может. Школьных площадей на всех явно не хватает. Начальные классы получили два кабинета, основное и старшее звено - пять кабинетов. Из-за нехватки площадей и учебного времени дети, например, вынуждены проходить основы компьютерной грамотности с тетрадкой и ручкой. Свои компьютеры школе на новом месте поставить просто некуда.

С подвозом детей до школьных ворот, по словам директора Октябрьской СОШ Ольги Хромовой, вопрос будет решен в самое ближайшее время. Расчищается проезд до школы. А вот когда дети сядут за парты в родных стенах - непонятно.

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Родители учеников продолжают надеяться, что поселок еще получит такую же просторную и современную школу, как в "Светлом". Хотя настороженно вспоминают о судьбе поселкового клуба. Говорят, здание местного ДК признали аварийным лет десять назад, но затем решили его отремонтировать. Работы были проведены, но аварийность с постройки так и не была снята. В течение нескольких лет отремонтированный клуб простоял закрытым. А в 2019 году его все же снесли, не построив ничего взамен. Такие вот невыученные уроки.

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