Алтайскому краю добавили 138 млн рублей на контракты для бедных

Алтайский край вошел в число десяти российских регионов, которые получат дополнительное финансирование из федерального бюджета на поддержку малоимущих граждан с помощью социальных контрактов.

В списке еще два региона Сибирского федерального округа - Республика Алтай и Иркутская область.

В этом году Алтайский край уже направил 246,4 миллиона рублей на социальную поддержку малообеспеченных семей - заключен 5391 соцконтракт, в том числе 2838 контрактов на помощь при поиске работы, 570 - на создание и развитие собственного бизнеса, 432 - на поддержку личного подсобного хозяйства и 1551 - на преодоление трудной жизненной ситуации.

- В этом году выделенные на контракты средства были полностью израсходованы уже в сентябре, - пояснили в министерстве социальной защиты региона. - Поэтому мы обратились в минтруд РФ с просьбой увеличить финансирование. Правительство поддержано наше просьбу и выделило дополнительно еще 138 миллионов рублей, что позволит нам в общей сложности заключить более семи тысяч социальных контрактов с семьями, а это около 30 тысяч человек.

Справка "РГ"

Чтобы получить поддержку по соцконтракту, малоимущие граждане должны обратиться в органы социальной защиты населения по месту жительства. Сотрудники социальной службы помогут выбрать наиболее подходящий способ вид контракта. После его заключения государство предоставляет денежные средства, которые можно направить, например, на развитие личного подсобного хозяйства или на то, чтобы открыть собственное дело.