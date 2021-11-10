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10.11.2021 09:31
Рубрика: Власть

Депутаты обозначили приоритеты развития Новосибирской области

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
В Законодательном собрании Новосибирской области состоялись публичные слушания, участники которых обсудили проект основного финансового документа региона - закона об областном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, а также прогноз социально-экономического развития региона в ближайшие годы.
Фото: Татьяна Кравченко Фото: Татьяна Кравченко
Фото: Татьяна Кравченко

Спикер областного парламента Андрей Шимкив отметил, что Законодательное собрание было и остается сторонником всесторонних и открытых обсуждений важных для региона вопросов. Те, кто не смог присутствовать в зале, подключились к обсуждению онлайн. Это члены правительства, представители министерств, научного сообщества, общественности, руководители муниципальных образований.

Фото: Пресс-служба Законодательного собрания Новосибирской области
Андрей Шимкив считает приоритетным газификацию Новосибирской области

- При принятии бюджета основным остается его принцип - сбалансированность. Совместно с правительством ведется работа по созданию условий для привлечения инвесторов, повышению доходной части бюджета. В приоритете - выполнение наказов избирателей, социальных обязательств, строительство важных социальных объектов, - прокомментировал Андрей Шимкив.

Первый заместитель председателя правительства Новосибирской области Владимир Знатков рассказал о новеллах, которые вступают в силу в следующем году. Так, по решению правительства РФ регион сможет вкладывать бюджетные кредиты, которые нужно было отдавать в ближайшие годы, в социальную инфраструктуру. Речь идет о 15 миллиардах рублей. На федеральном уровне уже прошли отбор проекты общей стоимостью десять миллиардов рублей. Вторая новелла касается так называемого инфраструктурного меню, к которому относятся инфраструктурные бюджетные кредиты. Благодаря этому у региона появляется возможность вложить дополнительные девять миллиардов рублей в ряд проектов. Депутат Дмитрий Козловский рекомендовал в первую очередь направлять эти средства на выполнение наказов избирателей.

Более подробно на перспективах развития области остановился министр экономического развития Лев Решетников. Он отметил, что мировые тенденции свидетельствуют о стабилизации экономики после "ковидного" падения. Однако в среднесрочной перспективе социально-экономическое развитие региона тормозят недостаточные темпы привлечения инвестиций, уровень внедрения инновационных технологий, благосостояния населения, развития инфраструктуры и несбалансированность территориального развития, что сказывается на оттоке населения из отдаленных сельских территорий. По прогнозу, в 18 районах население будет уменьшаться - темп убыли наиболее высок в Убинском, Доволенском, Здвинском районах.

- Каким образом можно ликвидировать неравномерность территориального развития? Заметен разрыв в уровне зарплат между районами, а между районами и городом он чудовищный, - обратился к министру первый вице-спикер заксобрания Андрей Панферов.

Тему продолжили депутаты Александр Терепа и Игорь Умербаев. Они отметили, что если в районе нет дороги и газопровода, говорить о развитии промышленного потенциала, человеческого капитала не приходится.

- Хотя бы до районных больниц нужно проложить дороги с асфальтобетонным покрытием, - подчеркнул Умербаев.

Андрей Шимкив отметил, что все понимают, насколько для области важны крупные объекты, в том числе те, которые возводятся к предстоящему чемпионату мира по хоккею среди молодежи. Но за этим нельзя упустить главное - создание комфортных условий проживания на селе.

- 21 век, а у нас люди еще печки топят! Там, где не будет нормальных условий для жизни, и предприятия, рабочие места не нужны, - сказал спикер. - Если минэкономразвития предложит концессию или ГЧП по газификации области, мы стоя будем аплодировать. Мы обязаны газифицировать область.

Фото: Татьяна Кравченко
Депутаты установили лимиты для инвестфонда Новосибирской области

Андрей Шимкив считает возможным привлечь на эти цели инфраструктурные кредиты и собственные средства бюджета, рост которых уже наметился в этом году. По предложению спикера на ноябрьской сессии заксобрания будет рассмотрено обращение депутатов к руководству страны по вопросу газификации Новосибирской области.

При обсуждении законопроекта об областном бюджете, который представил министр финансов и налоговой политики Виталий Голубенко, депутаты обратили внимание на необходимость выделить дополнительные средства на обеспечение жителей чистой водой, ремонт и модернизацию учреждений здравоохранения и образования в районах, приобретение служебного жилья, строительство дорог в муниципальных образованиях.

Председатель комитета заксобрания по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности Федор Николаев, подводя итоги публичных слушаний, сообщил, что законопроект о бюджете будет вынесен на сессию 25 ноября на утверждение в первом чтении.

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