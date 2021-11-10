Голикова: Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 составляет 48,4%

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в среднем по стране составляет 48,4 процента, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

Абсолютными регионами-лидерами являются Тыва и Карелия, Московская область, Москва, Севастополь, Санкт-Петербург. Практически не меняется ситуация с уровнем коллективного иммунитета в Дагестане, Кабардино-Балкарии, Татарстане, Томской области, Ставропольском и Камчатском краях. Доля вакцинированных граждан старше 60 лет составляет 44,7 процента, заявила зампред правительства. "Необходимость наращивания охвата вакцинации пожилых граждан очевидна", - указала Голикова. Видео: RT