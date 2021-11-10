Голикова: Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 составляет 48,4%

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10.11.2021 15:22
Рубрика: Власть

Голикова: В РФ уровень коллективного иммунитета к COVID-19 достиг 48,4%

Текст: Владимир Кузьмин
Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в среднем по стране составляет 48,4 процента, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

Абсолютными регионами-лидерами являются Тыва и Карелия, Московская область, Москва, Севастополь, Санкт-Петербург. Практически не меняется ситуация с уровнем коллективного иммунитета в Дагестане, Кабардино-Балкарии, Татарстане, Томской области, Ставропольском и Камчатском краях.

Доля вакцинированных граждан старше 60 лет составляет 44,7 процента, заявила зампред правительства. "Необходимость наращивания охвата вакцинации пожилых граждан очевидна", - указала Голикова.

Видео: RT

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