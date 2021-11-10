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10.11.2021 10:06
Рубрика: Общество

Как сцена помогает кемеровским наркоманам выйти из мира иллюзий

Текст: Юлия Потапова (Кемерово)
Российская газета - Неделя - Сибирь № 255(8606)
Пациенты Кузбасского клинического наркодиспансера имени профессора Натальи Кокориной учатся преодолевать себя, играя разные роли на сцене. Помочь человеку вернуться из мира иллюзий - главная цель специальной программы под названием "Фламинго".

- Не люблю называть то, что мы делаем, спектаклем. Мы не актеры и не певцы, мы про другое, - отмечает режиссер театра-студии "Фламинго" Людмила Новоселова-Паршуковская.

Фото: Huawei
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"Без комментариев" - так называется действо, очень похожее на исповедь. Многие из участвующих в нем ребят вышли на сцену впервые. Чтобы произнести слова, которые сами же и написали.

"Я всегда хотела быть лучше других. Хотела выделяться. Со временем стала думать, что, употребляя алкоголь, становлюсь круче. Когда этого стало мало, я прибегла к наркотикам. Употребляя их, становилась еще более высокомерной, чувствовала себя королевой среди челяди. Я использовала всех и не заметила, как стала общаться с теми людьми, кто начал пользоваться мной. Воровала у сестер. Серьги - в ломбард, деньги - на наркотики".

"Прихожу домой, а отец лежит на полу обколотый. Ухожу в клуб, чтобы только переночевать. Может, завтра все будет по-другому?.. Мама умерла от наркотиков, когда мне было семь лет, а в шестнадцать я потерял отца. Не хочу так же, как они".

"Мне семнадцать, ему 36. Он мой соупотребитель. Я с ним только из-за наркотика".

"Никому не хочу звонить. Начинаю искать телефонную книгу. Вспоминаю последний разговор с мамой, ее слова: "Ты мне больше не дочь, не звони, не приезжай!"

"Когда я употреблял наркотики, не мог вспомнить, что было на прошлой неделе, вчера, сегодня утром, час назад. Голова - как в тумане. Мог думать только о том, где и как приобрести дозу. Моя жизнь целиком зависела от наркотиков. "Стой, не двигайся!" - три офицера схватили меня. И было из-за чего. Шок, отчаяние, безвыходность, безысходность..."

"Как верить людям, если я всем всегда врал? Пока сам не решу, что надо менять жизнь, ничего нового не будет".

В постановке не так уж много текста. Но каждое слово в коротких монологах пронзает душу. Эмоциональное воздействие языка жестов и реплик усиливают гармонично вписанные в контекст музыкальные номера. Один из самых пронзительных - "К ангелам" Вячеслава Бутусова:

Я ушел от демонов -

Обратился в пыль.

Без родства, без племени

Возвратился в мир...

Одна из зрительниц после спектакля призналась, что как будто на исповеди побывала. Другая рассказала: "В нашем подъезде живет наркоман. Когда встречаю его, то, не знаю зачем, но прогоняю лифт дважды. А теперь, услышав и почувствовав вашу боль, твердо решила, что обязательно поздороваюсь с этим человеком". Третья подытожила: "Когда на сцене происходит настоящее, то и в зале раскрываются сердца. Вы даете надежду, это важно".

Со сцены прозвучали обнадеживающие слова: "Всего год я на реабилитации, но уже целый год трезвой жизни. Появилась вера в то, что я смогу жить по-другому".

Фото: Олеся Курпяева/ РГ
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Ведущие актеры театра - бывшие пациенты, пребывающие в длительной ремиссии. Они сумели справиться с недугом, вернуться к трезвому образу жизни, сохранить и создать семьи, найти себя. Теперь их примеру следуют другие, ступившие на театральные подмостки еще на этапе лечения.

Истории наркозависимых, записанные в поэтической форме, легли в основу первого спектакля "Фламинго". Он назывался коротко и емко: "Свобода???" Затем на суд зрителей представили драму Уильяма Батлера Йейтса "Единственная ревность Эмер".

К произведениям классиков театр-студия обращается постоянно - ставят прозу Антона Чехова, Эрнеста Хэмингуэя и Василия Шукшина. Недавно состоялась премьера постановки по рассказу Михаила Булгакова "Чаша жизни". С ней творческий коллектив в 2022 году собирается поехать на международный фестиваль в Австрию.

- Любое литературное произведение - история про человека. Про то, что личность либо разрушается, либо вырастает в нечто интересное и значимое, - продолжает Людмила Новоселова-Паршуковская. - Мы не стремимся превратить пациентов в актеров, для нас важно дать им почувствовать, что есть настоящая жизнь. Ведь дело даже не в том, что, попадая в зависимость, ты теряешь взаимоотношения, а в том, что уходят обычные живые чувства. Оказывается, это самое главное. Настоящие, искренние чувства, которые каждый из ребят переживает, взаимодействуя с другими людьми на сцене, не идут ни в какое сравнение с тем, что они получали, употребляя наркотики. Я за то, чтобы искать радость не в каких-то дополнительных средствах. К этому тоже нужно прийти, может быть, через боль и серьезный жизненный опыт.

В этом году "Фламинго" приурочил цикл показов постановки "Без комментариев" к Всероссийскому Дню трезвости. Зрителями были студенты кемеровских вузов, волонтеры фонда "Кузбасс против наркотиков" и сотрудники органов внутренних дел.

- Когда наркозависимых задерживают, суд в дополнение к административному штрафу может отправить их на реабилитацию. Однако большинство осужденных реабилитации избегают, - отмечает замначальника отдела управления наркоконтроля ГУ МВД России по Кемеровской области Наталья Павлюк. - Но, видимо, все же стоит чаще просить при вынесении таких приговоров назначать подсудимым принудительную диагностику и лечение.

Между тем

Дошедшие до самого края нашли в себе силы жить дальше. Но кем станут вчерашние пациенты наркодиспансера в новой жизни - жизни без наркотиков? Некоторые из них работают консультантами, участвующими в программе реабилитации, получают психологическое образование. Главное - очень захотеть и поверить в себя.

"Я пришел на реабилитацию в 26 лет. Образования никакого. Пять раз поступал в вузы, учился в разных городах. Когда-то мечтал стать археологом. А теперь думаю выучиться на менеджера или освоить поварское дело".

"С детства мечтал быть военным и стал им. Отслужил в армии два года. Но из-за наркотиков все рухнуло. Хочу вылечиться, пройти реабилитацию и возобновить военную карьеру".

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