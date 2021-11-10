Как сцена помогает кемеровским наркоманам выйти из мира иллюзий

Пациенты Кузбасского клинического наркодиспансера имени профессора Натальи Кокориной учатся преодолевать себя, играя разные роли на сцене. Помочь человеку вернуться из мира иллюзий - главная цель специальной программы под названием "Фламинго".

- Не люблю называть то, что мы делаем, спектаклем. Мы не актеры и не певцы, мы про другое, - отмечает режиссер театра-студии "Фламинго" Людмила Новоселова-Паршуковская.

"Без комментариев" - так называется действо, очень похожее на исповедь. Многие из участвующих в нем ребят вышли на сцену впервые. Чтобы произнести слова, которые сами же и написали.

"Я всегда хотела быть лучше других. Хотела выделяться. Со временем стала думать, что, употребляя алкоголь, становлюсь круче. Когда этого стало мало, я прибегла к наркотикам. Употребляя их, становилась еще более высокомерной, чувствовала себя королевой среди челяди. Я использовала всех и не заметила, как стала общаться с теми людьми, кто начал пользоваться мной. Воровала у сестер. Серьги - в ломбард, деньги - на наркотики".

"Прихожу домой, а отец лежит на полу обколотый. Ухожу в клуб, чтобы только переночевать. Может, завтра все будет по-другому?.. Мама умерла от наркотиков, когда мне было семь лет, а в шестнадцать я потерял отца. Не хочу так же, как они".

"Мне семнадцать, ему 36. Он мой соупотребитель. Я с ним только из-за наркотика".

"Никому не хочу звонить. Начинаю искать телефонную книгу. Вспоминаю последний разговор с мамой, ее слова: "Ты мне больше не дочь, не звони, не приезжай!"

"Когда я употреблял наркотики, не мог вспомнить, что было на прошлой неделе, вчера, сегодня утром, час назад. Голова - как в тумане. Мог думать только о том, где и как приобрести дозу. Моя жизнь целиком зависела от наркотиков. "Стой, не двигайся!" - три офицера схватили меня. И было из-за чего. Шок, отчаяние, безвыходность, безысходность..."

"Как верить людям, если я всем всегда врал? Пока сам не решу, что надо менять жизнь, ничего нового не будет".

В постановке не так уж много текста. Но каждое слово в коротких монологах пронзает душу. Эмоциональное воздействие языка жестов и реплик усиливают гармонично вписанные в контекст музыкальные номера. Один из самых пронзительных - "К ангелам" Вячеслава Бутусова:

Я ушел от демонов -

Обратился в пыль.

Без родства, без племени

Возвратился в мир...

Одна из зрительниц после спектакля призналась, что как будто на исповеди побывала. Другая рассказала: "В нашем подъезде живет наркоман. Когда встречаю его, то, не знаю зачем, но прогоняю лифт дважды. А теперь, услышав и почувствовав вашу боль, твердо решила, что обязательно поздороваюсь с этим человеком". Третья подытожила: "Когда на сцене происходит настоящее, то и в зале раскрываются сердца. Вы даете надежду, это важно".

Со сцены прозвучали обнадеживающие слова: "Всего год я на реабилитации, но уже целый год трезвой жизни. Появилась вера в то, что я смогу жить по-другому".

Ведущие актеры театра - бывшие пациенты, пребывающие в длительной ремиссии. Они сумели справиться с недугом, вернуться к трезвому образу жизни, сохранить и создать семьи, найти себя. Теперь их примеру следуют другие, ступившие на театральные подмостки еще на этапе лечения.

Истории наркозависимых, записанные в поэтической форме, легли в основу первого спектакля "Фламинго". Он назывался коротко и емко: "Свобода???" Затем на суд зрителей представили драму Уильяма Батлера Йейтса "Единственная ревность Эмер".

К произведениям классиков театр-студия обращается постоянно - ставят прозу Антона Чехова, Эрнеста Хэмингуэя и Василия Шукшина. Недавно состоялась премьера постановки по рассказу Михаила Булгакова "Чаша жизни". С ней творческий коллектив в 2022 году собирается поехать на международный фестиваль в Австрию.

- Любое литературное произведение - история про человека. Про то, что личность либо разрушается, либо вырастает в нечто интересное и значимое, - продолжает Людмила Новоселова-Паршуковская. - Мы не стремимся превратить пациентов в актеров, для нас важно дать им почувствовать, что есть настоящая жизнь. Ведь дело даже не в том, что, попадая в зависимость, ты теряешь взаимоотношения, а в том, что уходят обычные живые чувства. Оказывается, это самое главное. Настоящие, искренние чувства, которые каждый из ребят переживает, взаимодействуя с другими людьми на сцене, не идут ни в какое сравнение с тем, что они получали, употребляя наркотики. Я за то, чтобы искать радость не в каких-то дополнительных средствах. К этому тоже нужно прийти, может быть, через боль и серьезный жизненный опыт.

В этом году "Фламинго" приурочил цикл показов постановки "Без комментариев" к Всероссийскому Дню трезвости. Зрителями были студенты кемеровских вузов, волонтеры фонда "Кузбасс против наркотиков" и сотрудники органов внутренних дел.

- Когда наркозависимых задерживают, суд в дополнение к административному штрафу может отправить их на реабилитацию. Однако большинство осужденных реабилитации избегают, - отмечает замначальника отдела управления наркоконтроля ГУ МВД России по Кемеровской области Наталья Павлюк. - Но, видимо, все же стоит чаще просить при вынесении таких приговоров назначать подсудимым принудительную диагностику и лечение.

Между тем

Дошедшие до самого края нашли в себе силы жить дальше. Но кем станут вчерашние пациенты наркодиспансера в новой жизни - жизни без наркотиков? Некоторые из них работают консультантами, участвующими в программе реабилитации, получают психологическое образование. Главное - очень захотеть и поверить в себя.

"Я пришел на реабилитацию в 26 лет. Образования никакого. Пять раз поступал в вузы, учился в разных городах. Когда-то мечтал стать археологом. А теперь думаю выучиться на менеджера или освоить поварское дело".

"С детства мечтал быть военным и стал им. Отслужил в армии два года. Но из-за наркотиков все рухнуло. Хочу вылечиться, пройти реабилитацию и возобновить военную карьеру".