Короткометражки стали пульсирующим нервом Шукшинского кинофестиваля

Руководитель Молодежного центра кинематографистов Алтая (МЦКА), режиссер и продюсер Дмитрий Шарабарин уже несколько лет занимается организацией и проведением Шукшинского кинофестиваля. Пять лет назад наполнение программы "короткого метра" отдали на откуп МЦКА и не прогадали. Именно короткометражка стала пульсирующим нервом фестиваля.

. Дмитрий Шарабарин: Уже три года мы вручаем свой приз для "короткого метра". Девиз - слова Шукшина: "Ты счастлив, когда ты смел и прав". Фото: Предоставлено Дмитрием Шарабариным

Дмитрий Александрович, вы отсматриваете большое количество фильмов. Что происходит с короткометражным кино в России?

Дмитрий Шарабарин: На отбор к Шукшинскому фестивалю стабильно приходит полторы сотни картин. Это немного. Правда, если мы введем в заявках такую позицию, как онлайн-подача, число фильмов вырастет в десять раз, как, например, на международном кинофестивале "Видение" в Кемерово. Ситуацию с короткометражками нельзя отрывать от общего положения дел в отечественном кинематографе. В нынешнем году те, кто отбирает фильмы для фестиваля, удивились невысокому уровню большинства работ - по режиссуре, сценарию, операторской и актерской работам. Стали анализировать, почему так. Дело не только в пандемии, ограничившей общение и передвижение. Если раньше у молодого талантливого сценариста был шанс найти единомышленника-режиссера из различных киношкол, собрать команду, снять хороший "короткий метр" и заявить о себе в профессии, то сейчас случился взрывной рост стриминговых платформ вроде ОККО Premiere или "Start-медиа". Они как пылесос вытягивают одаренную молодежь для производства сериалов. Талантливые ребята, приезжавшие на наш фестиваль, уже или сняли на этих платформах первые работы, или запускают свои проекты. Уход перспективных кадров в сериальную индустрию лишает "короткий метр" части потенциала.

Около половины фильмов приходят к нам от фестивальных агентств. Естественно, они отслеживают концепции фестивалей, и все подряд в Барнаул слать не будут. Поскольку девиз Шукшинского кинофестиваля "Нравственность есть правда", мы существуем на одном поле с такими мощными по бюджету и имиджевой поддержке кинофорумами, как "Лучезарный ангел", "Святой Владимир", "Золотой витязь". Корневая парадигма - фигура Шукшина с одной стороны и духовно-нравственная тематика с другой - вносит путаницу. Вольно или невольно организаторам Шукшинских дней пришлось подгонять фигуру Василия Макаровича под рамки духовно-нравственного кино. Режиссер Алексей Федорченко, у которого в 2019 году на нашем фестивале был совместный с Алишером Хамидходжаевым фильм "Война Анны", удивлялся, что на Алтае фигура Шукшина возведена чуть ли не в ранг святого.

При том, что Василий Макарович совсем не был святым ни в жизни, ни в творчестве. Как и все творцы, весьма противоречивая личность.

Дмитрий Шарабарин: Все это прекрасно знают. А почему произошел перекос в его восприятии, понятно: кинофестиваль появился на излете девяностых, когда людям очень хотелось чего-то светлого, ясных ориентиров. Одну сторону Шукшина начали возводить в абсолют, а другую прятать. Фестиваль получился рафинированным и незаконченным по формату.

Любой минкульт с запозданием отвечает на социальные запросы снизу - это данность. И надо не стесняться формулировать и выражать эти запросы. Так это произошло в Якутии, когда местное население захотело смотреть "свое" кино о себе самих. Алтайский минкульт, скорее всего, интуитивно почувствовал необходимость перемен и ввел в 2015 году конкурсную программу в 2015-м "короткого метра". Она уравновесила основную программу Шукшинского кинофестиваля. Потому что здесь самое актуальное, злободневное и "хулиганское" кино.

Выражу не только свое мнение: на нашем фестивале "короткий метр" переигрывает большое кино по качеству фильмов и актуальности.

Дмитрий Шарабарин: И это не столько заслуга отборочной комиссии, сколько проявление сильных качеств короткометражек. "Короткий метр" всегда на острие. Если проводить аналогии с творчеством Василия Макаровича, то короткометражка - это "Калина красная", здесь Шукшин как кающийся грешник. А полный метр - Шукшин-прозаик, мыслитель. И мы ведь любим разного, многомерного Шукшина.

Никто не спорит, что "Нравственность есть правда" - прекрасная цитата из творческого наследия нашего земляка. Но мы уже третий год вручаем свой приз от МЦКА с другой фразой Шукшина: "Ты счастлив, когда ты смел и прав".

После просмотра "короткого метра зрители говорили, что увидели настоящую Россию, а не ту, что по ТВ показывают.

Дмитрий Шарабарин: Ребятам, которые делают такое кино, нечего терять. Года три назад короткометражками занимались крупные продюсеры. Были хорошие деньги - по до полутора миллионов рублей на картину, что приводило к различным видам самоцензуры. Фильмы выходили подрезанными (в основном в угоду пресловутому формату). Но слава богу, продюсеры переключились на сериалы. И в этом году "короткий метр" у нас был авторским.

Бюджет таких сильных фильмов, как "Спасибо" и "Ку-ку" (победитель программы), составлял всего 200-300 тысяч рублей. В таких проектах с удовольствием участвуют не только молодые артисты, но и уже довольно известные - тот же Дмитрий Лысенков или Игорь Петренко. Нередко работают без гонораров, что называется, за еду.

Сейчас стало выгодно все наши проблемы и беды списывать на пандемию. В какую сторону сыграл коронавирус для "короткого метра"?

Дмитрий Шарабарин: Пока ковид дает больше отрицательных последствий, но отложенный эффект обещает быть положительным. Произошел взрывной рост популярности онлайн-просмотров, что породило стремительное развитие стриминговых платформ. Там начали вкладывать средства прежде всего в производство сериалов. Возник дефицит крепких сценариев, режиссеров, поэтому стало проводиться очень много конкурсов.

У регионалов появились отличные возможности, но выяснилось, что писать хорошие сценарии почти никто не умеет. Многие молодые драматурги пытаются войти в процесс киноиндустрии, но не получается. Иногда режиссеру проще самому написать сценарий, чем просить драматурга - переписывать придется пару месяцев. Второй момент заключается в том, что за два года все научились работать в условиях ограничений.

Может, с точки зрения каких-то визуальных эффектов это обеднило фильмы, зато многое дало в плане создания и сплочения творческих команд, в том числе региональных. Надеюсь, через год-два мы будем пожинать плоды.

Еще один плюс кино ковидной эпохи - мы увидели порочность пути вваливания огромных денег в полный метр. Сколько провалилось фильмов с колоссальными бюджетами! Сейчас деньги стали считать. Очень правильно, что российское министерство культуры переносит сейчас акцент полноценной финансовой поддержки на фильмы-дебюты и анимацию. Региональные минкульты следуют за федеральной повесткой, и это естественно. Но обратная сторона такой практики в том, что мы запаздываем отвечать на вызовы времени. А лучше опережать события, заглядывать в завтрашний день и формировать прорывные проекты, не дожидаясь команды свыше. В национальных республиках (в частности, в Татарстане) не первый год работают программы субсидирования местного кино. У нас такой системной поддержки пока нет, и мы рады любым единичным грантам. Даже небольшие вложения дают положительный эффект: в 2021году выделили 350 тысяч рублей на проведение творческой лаборатории видеопоэзии, и у нас сразу семь роликов вошли в лонг-лист международного фестиваля "Видеостихия", а в итоге - три диплома и гран-при.

Еще одна проблема регионального "короткого метра" - талантливая молодежь, едва оперившись, уезжает в столицы, и у нас с большим трудом идет накопление критической массы профессионалов. Хотя такое же происходит и в других творческих сферах. В этом плане интересен опыт Хакасии - в республике решили пойти своим путем. После того как в Абакане в мае прошел кинофорум, организованный на высоком уровне, там, получив приличные субсидии от федерального минкульта, сняли два полнометражных фильма - наняли профессионалов со стороны, и в процессе съемок местные ребята у них учились, получали бесценный опыт. Мы у себя так же делали на съемках "Земли Эльзы". Хотя бы два таких кинопроекта в год - и пошло бы хорошее движение (в крае и традиции есть хорошие, и локации замечательные). Повторюсь, необходим социальный запрос, четко сформулированная повестка.

Ключевой вопрос

По рассказам Шукшина можно сейчас снять актуальную короткометражку к будущему кинофестивалю?

Дмитрий Шарабарин: Получится как минимум интересная работа, если делать такое кино по мотивам его произведений. Именно по мотивам, чтобы немного его осовременить. Такое кино прекрасно бы легло на сегодняшнюю действительность. Но, боюсь, возникнут большие сложности с правами на переработку.