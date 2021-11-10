Представляясь сотрудником одного из крупнейших мобильных операторов, злоумышленник без зазрения совести обчищал банковские счета десятков жителей Сибири и Дальнего Востока. Чтобы задержать его, сотрудникам полиции пришлось отправиться в командировку в Татарстан.

Подробностями операции с "РГ" поделился начальник Управления уголовного розыска (УУР) при ГУ МВД по Красноярскому краю полковник полиции Андрей Иванов.

Приезжайте в Москву за призом!

По словам Андрея Иванова, с начала этого года в полицию начали поступать заявления о мошенничестве, написанные словно под копирку. Звонил телефон, человек брал трубку и слышал жизнерадостный голос: "Здравствуйте! Я сотрудник колл-центра оператора связи (далее шло название сотовой компании, услугами которой пользовался абонент). Поздравляю, вы - наш лучший клиент, и за это получаете приз!"

При этом "сотрудник" не скупился, называя солидные суммы или заманивая будущую жертву ценными подарками, вплоть до айфона последней модели. Одна беда - и деньги, и приз можно было получить только в Москве…

- Психологически все просчитано верно: мошенник звонил жителям именно тех регионов, которые расположены далеко от столицы, так что поездка туда обошлась бы во внушительную сумму. Поэтому, "войдя в положение" осчастливленного подарком абонента, он сочувственно вздыхал и предлагал другой вариант: продиктовать ему данные банковской карты, на которую будет перечислена сумма или денежный эквивалент приза. Абонент радостно соглашался, а через какое-то время понимал, что его банковский счет опустел, - поясняет Андрей Иванов.

Как говорят оперативники, подобный способ мошенничества, конечно, не нов, но раньше преступники не пользовались им так часто. А в этом году в полицию поступило сразу 14 заявлений от жителей Красноярского края, 23 - от омичей и одно - из Приморья. Стало понятно, что аферу проворачивает один и тот же человек. Кстати, ущерб от его действий до сих пор подсчитывается. Не исключена вероятность, что пострадавших намного больше, просто не все стали обращаться в правоохранительные органы.

Жил на широкую ногу

Выяснилось, что мошенник - 43-летний житель Татарстана, недавно освободившийся из мест лишения свободы. В заключении он пробыл целых 18 лет, поскольку в свое время получил срок за особо тяжкое преступление - убийство. Выйдя на свободу, мужчина женился, официально трудоустроился, но скоро понял, что честная зарплата не оправдывает его ожидания. И тогда он решил вернуться на преступный путь, ведь во время отбывания срока успел наслушаться от сокамерников о самых разных способах мошенничества с помощью сотовой связи.

- Обокрав чей-нибудь счет, он сразу переводил деньги на банковские карты, оформленные на подставных лиц, а потом снимал эти средства. Жил на широкую ногу - хорошая квартира, дорогостоящий ремонт… Супруга в присутствии понятых сделала вид, что понятия не имела о незаконных "заработках" мужа, но, скорее всего, она, конечно, обо всем знала, - рассказывает Андрей Иванов.

Сейчас подозреваемый под конвоем самолетом доставлен в Красноярск и помещен в СИЗО. Он уже во всем признался и активно сотрудничает со следствием. Теперь предстоит объединить уголовные дела по Красноярскому и Приморскому краям, а также Омской области в одно производство.

В выигрыше будете не вы

- Конечно, это задержание - лишь один из многих успехов в нашей работе. Особенность подобных преступлений в том, что они - межрегиональные, поэтому нашим сотрудникам приходится постоянно выезжать в командировки, ведь преступники могут скрываться в любом уголке России. Например, в прошлом году сотрудники УУР задержали группу из Санкт-Петербурга, которая обманывала людей похожим методом. Скоро уйдет в суд дело и по мошенничеству с БАДами - в нем четыре фигуранта: звонили, предлагали ощутимую компенсацию за покупку "вредной добавки", причем эти мошенники тоже раскинули сеть по всей стране, - комментирует начальник отдела по раскрытию хищений с использованием информационно-коммуникационных технологий краевого УУР Руслан Гашимов.

Почему же люди до сих пор попадают в ловушки ушлых аферистов, несмотря на то, что СМИ и полиция едва ли не каждый день предупреждают их о бдительности? По словам Руслана Гашимова, чаще всего причина - в низкой финансовой грамотности. Вдобавок преступники - прекрасные психологи, изобретающие все новые и новые уловки.

Не редкость, например, такое многообещающее СМС: "Мобильный номер вашего телефона принял участие в акции, за получением приза звоните по номеру ****".

К сожалению, такая рассылка - никакой не выигрыш, а еще один способ вытащить из вашего кармана кровно заработанные деньги. Мошенники прекрасно понимают, чего хочет человек, как вызвать нужную эмоцию, и безжалостно пользуются этим в корыстных целях.

Обычно СМС-сообщения с выигрышем начинаются очень радостно: вам обещают крупную сумму денег, даже могут предоставить некоторые достоверные данные. Кажется, люди действительно переживают за вас и очень хотят, чтобы вы непременно получили свои миллионы.

Вот только в конце сообщения можно заметить подвох - с вас опять требуют деньги. Или номер банковской карты, на которую они непременно переведут ваш выигрыш. Есть и другие способы: например, подарок вам положен, но нужно сперва якобы оплатить налог, этого требует законодательство Российской Федерации. Помните: налог вы, конечно, оплатить должны, но только после получения приза.

Злоумышленники могут даже сказать, что требуемая с вас сумма необходима за доставку или вообще является депозитом, который вам обязательно вернут после вручения приза. В результате вы, разумеется, не получите ни того, ни другого.

- Поверьте, никто не предложит вам много денег просто так, за ваши "красивые глаза". Обещание дорогих подарков и крупных выигрышей в большинстве случаев - не более чем уловка преступников. Хотя, конечно, проверить подлинность акции абонент может, обратившись в центр обслуживания абонентов по телефону или в салон сотовой связи. Там же он может оставить номер мошенников и рассказать о преступной схеме. В любом случае с заявлениями о мошенничестве операторы рекомендуют обращаться в полицию. И, разумеется, ни в коем случае нельзя сообщать никаких данных вашей карты, - комментирует Руслан Гашимов.

Между тем

В Красноярском крае мошенники нашли очередной способ выманивать деньги у жителей. На этот раз злоумышленники просят помощи в покупке вакцины от коронавируса.

Письма с подписью председателя правительства региона массово рассылаются на предприятия края. В письмах отправители просят оказать финансовую помощь на покупку вакцины "Спутник V" в конкретной организации, которая якобы находится под контролем регионального правительства и министерства здравоохранения.

- Информируем, что эти письма рассылают мошенники, обращение является подделкой. На данный момент в Красноярском крае нет проблем с поставками вакцины. Препаратами обеспечены все пункты вакцинации региона. Запас есть и на складах аптек, - предупредили в оперативном штабе Красноярского края.

Важно знать

Особо полиция предостерегает представителей молодого поколения, ищущих способ быстро и легко заработать. По словам стражей правопорядка, сейчас появилось много объявлений, где человеку предлагают заплатить, если он откроет на свое имя карты в нескольких банках. Объяснение может быть разным: например, что на эти счета будут переводиться средства для больных детей или бездомных животных. Ни в коем случае не соглашайтесь! На самом деле преступникам такие счета нужны, чтобы выводить через них похищенные деньги. И когда мошенников арестуют, то вас тоже могут привлечь к ответственности как со-участника преступления. И никакие объяснения, что вы ни о чем не знали, скорее всего, не помогут.