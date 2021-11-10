Норильск получил масштабную программу реновации

В Норильске начинается беспрецедентная по объемам программа реновации.

На нее соглашением о сотрудничестве федерального центра, региона, города и компании "Норникель" (ее доля составляет 70 процентов) выделено 120,1 миллиарда рублей до 2035 года. По словам мэра города Дмитрия Карасева, президент ГМК "Норникель" Владимир Потанин дополнительно выделил 150 миллиардов рублей.

За ближайшие три года предстоит реконструировать исторически ценные многоквартирные здания, демонтировать семь объектов аварийного и ветхого жилья, модернизировать жилищно-коммунальное хозяйство, благоустроить общественные пространства и придомовые территории, а в Центральном районе и городе-спутнике Оганер возвести пять сверхпрочных высотных и 10 малоэтажных домов. Кроме того, планируется приступить к строительству поликлиники в районе Талнах, общеобразовательной школы на 1100 мест, 270-местного дошкольного учреждения и реконструкции здания под детсад на 236 мест.

В числе главных приоритетов и экология. Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов, произошедшего в мае 2020-го, вступает в новую стадию. На участках со значительными нарушениями почвенного покрова нарастили плодородный слой, а на водных объектах возобновили установку сорбирующих заграждающих бон - на случай возможных остаточных явлений.

- До 2024 года Норильско-Таймырская энергетическая компания намерена обновить парк резервуаров на всех трех ТЭЦ. Рассматривается возможность замены на газ и самого дизтоплива. Ведомственная и федеральная лаборатории при поддержке минэкологии региона проводят постоянный мониторинг. Продолжатся и очистные работы - пока вода и почвы полностью не восстановятся до нормативов, - заверил генеральный директор НТЭК Сергей Липин.

За три года предстоит реконструировать исторически ценные здания, модернизировать ЖКХ, благоустроить общественные пространства

А на Надеждинском металлургическом и медном заводах будет реализована революционная "Серная программа". Не имеющая аналогов в мире, входящая в федеральный проект "Чистый воздух", она предполагает частичную реконфигурацию производства и строительство трех гигантских цехов.

Улавливая диоксид серы, здесь ежегодно будут получать более двух миллионов тонн серной кислоты, а при ее гашении - свыше пяти миллионов тонн гипса. Поэтапный ввод мощностей позволит через два года сократить вредные выбросы в атмосферу на 40-45, а после 2025-го - на 90 процентов.

Дословно

Игорь Левитин, помощник президента РФ:

- Четырехстороннее соглашение между правительствами России и Красноярского края, "Норникелем" и администрацией города о социально-экономическом развитии Норильска позволяет создать все условия для того, чтобы люди чувствовали себя комфортно и на работе, и дома. В "Серную программу" компания инвестирует 250 миллиардов рублей. Я не припомню, чтобы еще в каком-нибудь регионе предприятие выделяло на обеспечение экологического благополучия столь внушительные средства.