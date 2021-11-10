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10.11.2021 09:43
Рубрика: Власть

Новосибирские аграрии обновили рекорд региона по урожайности зерновых

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
В 2021 году сельское хозяйство Новосибирской области обновило сразу несколько рекордов. Об этом сообщил заместитель председателя правительства - министр сельского хозяйства региона Евгений Лещенко.
Фото: Татьяна Кравченко Фото: Татьяна Кравченко
Фото: Татьяна Кравченко

- В 2021 году в Новосибирской области намолочено более 3,48 миллиона тонн зерна, это лучший результат с 2009 года. Он позволил региону выйти на второе место по валовому сбору зерна в Сибирском федеральном округе, - отметил министр.

Фото: Правительство Новосибирской области
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Кроме того, урожайность зерновых - 23,3 центнера с гектара в среднем по области - стала наивысшей за всю историю сельского хозяйства региона.

Евгений Лещенко назвал несколько причин, способствовавших достижению высоких результатов. Так, в 2021 году аграрии внесли наибольшие объемы минеральных удобрений - 131 тысячу тонн и обработали средствами защиты растений рекордные площади - 2,5 миллиона гектаров. В 2020 году хозяйства области приобрели более 2,1 тысячи единиц техники и оборудования на 8 миллиардов рублей, что позволило в этом году засевать рекордными темпами - более чем по 100 тысяч гектаров ежедневно.

- Из собранных более чем 3 миллионов тонн зерна на внутреннее потребление в нашей области понадобится максимум 1,8 миллиона тонн. Профицит составляет более 1,3 миллиона тонн. И эти излишки необходимо реализовать за пределы региона - в другие субъекты РФ и на экспорт, - отметил Евгений Лещенко.

Справка "РГ"

В Новосибирской области действует региональная государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Она была утверждена постановлением областного правительства в целях эффективного развития АПК. В том числе для содействия в повышении объемов производства продукции сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности, ее конкурентоспособности для обеспечения продовольственной безопасности Новосибирской области, создания условий для воспроизводства и повышения эффективности использования в сельском хозяйстве земельных ресурсов, содействия в развитии мелиорации сельскохозяйственных земель. В 2021 году госпрограмму пополнили пять новых мер поддержки.

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