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10.11.2021 20:09
Рубрика: Экономика

Выгодно сплавили

Обнулили вывозные пошлины
Текст: Алексей Бондарев
Российская газета - Спецвыпуск № 256(8607)
Минпромторг России обнулил вывозные ставки на алюминиевые сплавы. Это позволит реализовать заявленную ранее программу модернизации отрасли в Сибири.
Фото: Виталий Безруких / РИА Новости Фото: Виталий Безруких / РИА Новости
Фото: Виталий Безруких / РИА Новости

Без подобных мер могли сорваться многие производственные планы. В компании "РУСАЛ", например, не исключали, что придется законсервировать часть активов и в очередной раз перенести срок ввода в эксплуатацию Тайшетского алюминиевого завода, запланированного на четвертый квартал 2021-го. Между тем ТаАЗ, мощность первой очереди которого должна составить 428,5 тысячи тонн алюминия в год, сейчас - ключевой проект холдинга. В возведение предприятия за 13 лет вложено около 1,6 миллиарда долларов. Под вопросом оказалось и завершение второго этапа строительства Тайшетской анодной фабрики, намеченное на 2023 год.

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Отмена пошлин вновь делает эти планы реальными, позволит стабилизировать работу предприятий вторичной металлургии, создаст условия для завершения строительства ТаАЗ и реализации программы экологической модернизации Братского, Иркутского, Красноярского, Новокузнецкого заводов.

Однако пошлина на необработанный (нелегированный) алюминий сохранится на нынешнем уровне - 15 процентов. Минувшей весной на Красноярском экономическом форуме гендиректор "Русского алюминия" Евгений Никитин анонсировал масштабную модернизацию, подразумевающую переход половины сибирских мощностей компании с устаревшей технологии на новую технологию - обожженных анодов. Процесс займет целое десятилетие.

- Это полностью изменит алюминиевую промышленность России. Экологический эффект ожидается значительный: выбросы снизятся в десять раз. Колоссальный проект, каких еще не было, создаст на строительных площадках десять тысяч рабочих мест. Кроме того, около семи тысяч вакансий появятся на смежных заводах по изготовлению оборудования, металлоконструкций, - сообщил он.

Модернизация подразумевает переход половины мощностей компании с устаревшей технологии на новую

Производить обожженные аноды будут в Иркутской области. На участвующих в программе заводах демонтируют работающие по старой технологии корпуса. Их сменят новые цеха общей мощностью 1,4 миллиона тонн металла в год.

- Проект принесет дополнительные налоговые поступления в бюджет, поможет загрузить действующие предприятия машиностроения и металлообработки. Объем инвестиций гигантский: пять-десять миллиардов долларов, - говорит министр промышленности, энергетики и ЖКХ Красноярского края Евгений Афанасьев.

Мнение
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Андрей Тенишев, заведующий кафедрой конкурентного права РАНХиГС:

- Наша алюминиевая отрасль ориентирована на экспорт. Необходимо отказаться от "продразверстки" и изъятия сверхдоходов, разработать программы модернизации и законодательно обязать компании вкладывать сверхприбыли в развитие. Поддержка бизнеса, несомненно, принесет свои плоды.

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