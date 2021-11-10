Объем поддержки социального бизнеса в Омской области вырастет вчетверо

Юбилейный Международный форум "ИННОСИБ-2021" уже в десятый раз собрал представителей власти, социального бизнеса и некоммерческого сектора не только из России, но и из семи стран. За это время он стал настоящим брендом Омской области. А региональная казна направила на развитие соцпредпринимательства более 156 миллионов рублей.

На форуме в Омске было заключено десять договоров о сотрудничестве. Фото: Сергей Мельников

В регионе давно и успешно действует Центр инноваций социальной сферы (ЦИСС), где создана школа, выпускниками которой за последний год стали более восьмидесяти омичей. На своих новых предприятиях они создали 145 рабочих мест.

Всего же обучение в Омской школе социального предпринимательства прошли более двух тысяч слушателей. Этот опыт перенимает Казахстан, где будут поддерживать женские предпринимательские инициативы, а также по примеру омичей откроют образовательный хаб. Соответствующее соглашение было подписано на форуме.

- Нам импонирует опыт Омского ЦИСС, который задал мощный тренд, позволяющий развивать это направление в масштабе всей страны. Мы тоже постоянно черпаем здесь знания и стараемся внедрять этот опыт у нас, - рассказал член Национального совета общества доверия при президенте Республики Казахстан Эмин Аскеров. - В этом году запустим "Social Innovation Hub", задача которого - объединить казахских соцпредпринимателей, а затем выйти уже на уровень СНГ.

Всего на форуме омичи заключили десять договоров о сотрудничестве с коллегами из Красноярска, Челябинска, Новосибирска, Хабаровска и Казахстана. Поделились собственными новыми наработками, познакомились с опытом коллег.

Лучшие практики омских предпринимателей отмечены на государственном уровне. Регион активно участвует во Всероссийском конкурсе социальных проектов. За семь лет его существования победителями признаны 52 выпускника Омского ЦИСС. Теперь "звездный список" пополнили новые номинанты.

В их числе - Центр психологии и логопедии "Одара" в селе Красный Яр, благодаря которому родителям уже не надо ездить за профессиональной помощью в город. Программа реабилитации "Азбука природного здоровья" профессора Елены Кудиновой учит сибиряков укреплять свой иммунитет, чтобы противостоять болезням. "Мобильные бригады", организованные Тимофеем Калмыковым, помогают одиноким старикам и инвалидам наколоть дров, починить технику, сделать ремонт. Комплексный центр популяризации сельской жизни в ауле Бакабас не просто возрождает аграрное производство на окраине Исилькульского района, но и сохраняет традиции предков.

- Мы построили мемориал героев-фронтовиков с именами земляков. А сейчас устанавливаем юрту, где разместим этнокультурный центр сибирских казахов, - пояснил автор проекта Советхан Темирбаев.

Еще один победитель конкурса - Евгений Кокорищев - открыл швейный цех, обучил и трудоустроил пятнадцать пенсионеров, инвалидов и женщин, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.

- Удобно, что можно работать дома, - подчеркивает одинокая мама Ирина Перова. - Ткань и фурнитуру мне привозят, готовые изделия забирают, зарплату платят регулярно, нагрузка посильная.

По словам специалистов, интерес омских предпринимателей к легкой промышленности растет.

- За последний год пятнадцать процентов наших выпускников отдали предпочтение этому направлению. Оригинальная продукция не только пользуется спросом, но и пополняет перечень региональных брендов, - отмечает председатель Омского ЦИСС Ирина Сербина. - Среди новых проектов - мастерская детской ортопедической обуви, студия национальных нарядов, музей меха, социальное ателье и другие значимые проекты.

Прямая речь

Александр Бурков, губернатор Омской области:

- Сегодня Омская область является законодателем мод в сфере социального предпринимательства. Официально у нас зарегистрировано 127 предприятий, которые помогают региону в дошкольном и дополнительном образовании, спорте, здравоохранении, соцзащите. Это не столько бизнес, сколько созидание на благо общества.

Для социального бизнеса у нас действуют налоговые льготы. Только в прошлом году ими воспользовался 91 предприниматель. Поддержано четырнадцать проектов резидентов Омского ЦИСС. Новые региональные гранты в сумме пятнадцать миллионов рублей получили еще 33 человека.

В 2022 году объем поддержки вырастет в 4,5 раза. Сейчас региональное правительство разрабатывает закон о соцпредпринимательстве, который будет передан на утверждение депутатам Законодательного собрания уже в следующем году.