Омский НПЗ провел открытый урок по экологии для школьников

Новости

На учении ОДКБ в Казани саперы использовали датчик "жив-ранен, убит" 18:01
МКС готовится к маневру уклонения от "космического мусора" 17:59
ЦБ: Число жалоб россиян на банки сократилось на треть 17:50
Умерла актриса из "Иванова детства" Валентина Малявина 17:49
Офтальмолог назвала повседневные привычки, которые портят зрение 17:41
В Австрии открыли памятник жертвам Холокоста 17:41
Россия разрешит беспошлинный импорт мяса в 2022 году 17:35
Путин: Организации ОПК в РФ работают стабильно даже в условиях пандемии 17:30
Больше всего белорусов волнует уровень их доходов и состояние здоровья 17:22
Захарова: Миграционные проблемы не должны быть предлогом для санкций против Минска 17:20
Онищенко назвал самолет самой опасной зоной для заражения коронавирусом 17:18
Россия может ввести в 2022 году тарифные квоты для импорта сахара 16:55
Видео: Наталии Орейро вручили российский паспорт 16:48
Умер 21-летний воспитанник магнитогорского "Металлурга" Андрей Болтов 16:47
Видео: Актриса из фильма "Зимняя вишня" попала в ДТП в Москве 16:45
МИД РФ: Франция и ФРГ должны призвать Киев выполнять Минские соглашения 16:44
Мосметро стало победителем национальной премии 16:41
Сенаторы одобрили зачисление в ПФР конфискованных у коррупционеров денег 16:39
В Минздраве рассказали, что изменится в подготовке врачей-онкологов 16:32
Военные корабли РФ следят за действиями американских ВМС в Черном море 16:29
В Минске исключили возможность обмена послами с США в ближайшее время 16:24
Минтранс задумался о создании перевозчика социальных грузов 16:10
Главную новогоднюю ель страны спилят в Щелковском районе Подмосковья 15:55
Поставки огнеметной системы "Тосочка" в войска начнутся до конца года 15:51
Фальков: В вузах привиты 75 процентов преподавателей и треть студентов 15:43
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Сколько будут стоить зимние туры в Египет и Таиланд
Сколько будут стоить зимние туры в Египет и Таиланд
Что сказал бы нам сегодня премьер-министр Столыпин с трибуны заседания правительства
Что сказал бы нам сегодня премьер-министр Столыпин с трибуны заседания правительства
Представлена новая программа обучения водителей в автошколах
Представлена новая программа обучения водителей в автошколах
10.11.2021 16:31
Рубрика: Власть

Омский НПЗ провел открытый урок по экологии для школьников

Текст: Наталья Граф (Омск)
Сотрудники Омского нефтеперерабатывающего завода рассказали школьникам о работе системы экологического мониторинга в регионе.
Фото: Андрей Шавин Фото: Андрей Шавин
Фото: Андрей Шавин

Открытый урок по экологии прошел в природном парке "Птичья гавань". Ученики посетили Центр экологического мониторинга и оперативного реагирования Омской области. Ребятам подробно объяснили, как проводится контроль за состоянием атмосферного воздуха в городе.

Фото: Наталья Ростовцева
Омский НПЗ стал пилотной площадкой для внедрения экологических инноваций

Особенный интерес у школьников вызвала передвижная экологическая лаборатория. В 2018 году омские нефтепеработчики передали ее министерству природных ресурсов и экологии региона.

Передвижная лаборатория оснащена системами для выявления в атмосферном воздухе целого ряда загрязняющих веществ, автоматической метеостанцией, газоанализаторами и оборудованием для измерения уровня шума. Омский НПЗ дополнил экомобиль современным хроматографом. Он позволяет выявлять большое количество химических соединений и с высокой точностью определять их концентрацию в воздухе.

Сегодня передвижная лаборатория является ключевым сегментом в системе регионального экомониторинга. Она работает круглосуточно и незамедлительно выезжает в тот район города, откуда начинают поступать жалобы от омичей. Цифровое оборудование позволяет оперативно обрабатывать результаты измерений и автоматически передавать эти данные в надзорные органы.

Уроки экологии для омских школьников проводятся в рамках информационного проекта "Эксперты экологии" с 2012 года. Сотрудники предприятия организуют для учащихся открытые лекции и семинары, походы в природный парк "Птичья гавань" и детский эколого-биологический центр. А на самом заводе проводятся экскурсии для учеников, студентов, экологов, партнеров и представителей органов власти.

- Природоохранная деятельность Омского НПЗ - это в первую очередь масштабное обновление производства с применением современных технологических решений, - отметил генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский. - Строительство очистных сооружений "Биосфера" и еще восемь крупных наших проектов вошли в план мероприятий программы "Чистый воздух". Инвестиции в эти проекты превышают 100 миллиардов рублей. Мы одними из первых заявили о готовности открыто сотрудничать с регионом и вместе решать экологические вопросы. Параллельно мы ведем работу и по экологическому просвещению. Экскурсии на предприятие и открытые уроки по экологии для школьников, которые мы организуем на внешней территории, очень важны. В результате растет новое поколение омичей, которые хотят участвовать в жизни своего города и знают, что хороший пример - один из самых эффективных механизмов позитивных изменений.

Комментарий

Илья Лобов, министр экологии и природных ресурсов Омской области:

- Внедряя передовые технологии в сфере охраны окружающей среды, предприятие создает новые стандарты развития современного производства. В основе этих стандартов не только интересы бизнеса, но и большая ответственность перед людьми, живущими в омском регионе. Неудивительно, что в числе проектов завода есть как отраслевые, так и социальные, в том числе, рассчитанные на развитие экологичного мышления у молодежи. Все эти проекты дают колоссальный синергетический эффект и формируют опыт, на который сегодня стоит ориентироваться другим предприятиям.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область Омская область

Главное сегодня

Голикова: Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 составляет 48,4%
Путин обсудил с Меркель ситуацию с беженцами
Матвиенко не исключила более строгих ограничений в регионах из-за COVID-19
Арестован подозреваемый в шпионаже экс-депутат горсовета Ялты
В Кремле рассказали о формате большой пресс-конференции Путина
Правительство РФ обозначило пределы роста квартплаты в 2022 году
Проект нового КоАП расширяет применение скидок при штрафах