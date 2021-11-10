Омский НПЗ провел открытый урок по экологии для школьников

Сотрудники Омского нефтеперерабатывающего завода рассказали школьникам о работе системы экологического мониторинга в регионе.

Открытый урок по экологии прошел в природном парке "Птичья гавань". Ученики посетили Центр экологического мониторинга и оперативного реагирования Омской области. Ребятам подробно объяснили, как проводится контроль за состоянием атмосферного воздуха в городе.

Особенный интерес у школьников вызвала передвижная экологическая лаборатория. В 2018 году омские нефтепеработчики передали ее министерству природных ресурсов и экологии региона.

Передвижная лаборатория оснащена системами для выявления в атмосферном воздухе целого ряда загрязняющих веществ, автоматической метеостанцией, газоанализаторами и оборудованием для измерения уровня шума. Омский НПЗ дополнил экомобиль современным хроматографом. Он позволяет выявлять большое количество химических соединений и с высокой точностью определять их концентрацию в воздухе.

Сегодня передвижная лаборатория является ключевым сегментом в системе регионального экомониторинга. Она работает круглосуточно и незамедлительно выезжает в тот район города, откуда начинают поступать жалобы от омичей. Цифровое оборудование позволяет оперативно обрабатывать результаты измерений и автоматически передавать эти данные в надзорные органы.

Уроки экологии для омских школьников проводятся в рамках информационного проекта "Эксперты экологии" с 2012 года. Сотрудники предприятия организуют для учащихся открытые лекции и семинары, походы в природный парк "Птичья гавань" и детский эколого-биологический центр. А на самом заводе проводятся экскурсии для учеников, студентов, экологов, партнеров и представителей органов власти.

- Природоохранная деятельность Омского НПЗ - это в первую очередь масштабное обновление производства с применением современных технологических решений, - отметил генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский. - Строительство очистных сооружений "Биосфера" и еще восемь крупных наших проектов вошли в план мероприятий программы "Чистый воздух". Инвестиции в эти проекты превышают 100 миллиардов рублей. Мы одними из первых заявили о готовности открыто сотрудничать с регионом и вместе решать экологические вопросы. Параллельно мы ведем работу и по экологическому просвещению. Экскурсии на предприятие и открытые уроки по экологии для школьников, которые мы организуем на внешней территории, очень важны. В результате растет новое поколение омичей, которые хотят участвовать в жизни своего города и знают, что хороший пример - один из самых эффективных механизмов позитивных изменений.

Комментарий

Илья Лобов, министр экологии и природных ресурсов Омской области:

- Внедряя передовые технологии в сфере охраны окружающей среды, предприятие создает новые стандарты развития современного производства. В основе этих стандартов не только интересы бизнеса, но и большая ответственность перед людьми, живущими в омском регионе. Неудивительно, что в числе проектов завода есть как отраслевые, так и социальные, в том числе, рассчитанные на развитие экологичного мышления у молодежи. Все эти проекты дают колоссальный синергетический эффект и формируют опыт, на который сегодня стоит ориентироваться другим предприятиям.