Призыв из Сибирской долины к чиновникам остался неуслышанным

31 октября жители барнаульского поселка Сибирская долина решили в очередной раз докричаться до местных властей: пить дальше такую воду невозможно!

Кто-то предупредил полицию о коллективной фотосессии с плакатами. На месте сбора, около магазина, уже дежурили полицейские и сразу заявили активистам: "У вас есть три минуты". Люди растянули плакаты "Хотим чистой воды", "SOS", "Устали ждать", "Кто нам поможет?". Через три минуты после фотографирования мирно пошли по домам.

А дальше (внимание!) в полиции через пару часов решили, что это был несанкционированный пикет, и составили протокол на мать троих детей Диану Заварзину и ее сына Максима Ломакина, мальчик был с фотоаппаратом.

Вся страна отмечала государственный праздник, но именно 4 ноября Центральный районный суд Барнаула признал Диану Заварзину виновной в совершении административного правонарушения ("Вовлечение несовершеннолетнего в участие в несанкционированных собрании, митинге, демонстрации, шествии или пикетировании, если это действие не содержит уголовно наказуемого деяния") и оштрафовал ее на 15 тысяч рублей. Теперь Максима Ломакина должны поставить на учет в ИДН. Формально для местной власти все по закону.

А разве не по закону люди требуют чистой воды? Почему никто не оштрафовал до сих пор водоснабжающую организацию?

У жителей пригородного поселка давно лопнуло терпение, они "устали ждать" реальных мер со стороны властей и надзорных органов.

24 июня этого года сибдолиновцы перекрывали проезд по Змеиногорскому тракту, чтобы привлечь внимание властей. Тогда прокуратура Барнаула организовала проверку, результаты были переданы в полицию.

В прокуратуре края сообщили, что предстоит выяснить законность действия городских властей. В администрации города прошло совещание, мэр Вячеслав Франк поручил проработать вопрос модернизации существующей системы водоснабжения.

А потом в кабинетах как-то все затихло. А в кранах жителей Сибирской долины продолжала течь вонючая желтая жидкость с повышенным содержанием железа и марганца, не соответствующая нормам СанПиН (есть заключение от Роспотребнадзора). Еще деталь, на которую прокуратуре надо обратить внимание. Скважину строили за счет жителей поселка, но позже ее каким-то образом переписали на неких физлиц.

- Иногда кажется, что поставщик нас просто травит без фильтров. При этом выставляет тариф за воду как за питьевую. Она подходит только для технических целей - полы мыть, обувь грязную да огород полить. Такая вода - гибель для стиральных машин и всей домашней техники. Для питья мы покупаем бутилированную воду. Семья у меня большая - муж, трое детей и моя мама. В месяц на воду улетает до 5 тысяч рублей. Надоело так, что я решила: заплачу штраф и пойду на любые общественные работы, лишь бы власти слышали людей не перед выборами, а каждый день, - говорит "РГ" Диана Юрьевна.

Штраф мог быть в два раза больше. Но судья Денис Быхун, похоже, учел положительные характеристики, которые дали Заварзиной в совете ТОС "Сибирская долина" и в школе, где учатся ее сын и дочь: "уравновешенная", "коммуникабельная", "имеющая активную жизненную позицию", "всегда является правой рукой учителя", "оказывает помощь в организации различных воспитательных мероприятий"...

Эта история, идущая вразрез со здравым смыслом, моментально получила широкую огласку в местных СМИ и соцсетях. Барнаульцы в многочисленных комментариях поддержали жителей Сибирской долины.

На октябрьскую фотосессию оперативно отреагировал региональный следком. Организована доследственная проверка. В ведомстве сообщили, что ситуация может быть квалифицирована по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). И городская власть наконец-то пообещала конкретную поддержку. Но пока на словах. На одном из местных телеканалов глава администрации Центрального района Барнаула, к которому территориально относится поселок Сибирская долина, Максим Сабына заявил, что направлена бюджетная заявка на выделение в 2022 году 6 миллионов рублей для последующего изъятия земельного участка под строительство водонапорной башни со станцией водоочистки.

- Получается, власти признали свое предыдущее бездействие и волокитство, а мы предъявляли обоснованные требования, - убеждена Диана Заварзина.

Вот такая история. Легче послать наряд полиции, выписать штраф и всем вместе продолжать жить с грязной водой. Продолжать писать планы и отчеты, рапортовать выше и выше, но в упор не видеть реального человека на земле, которому не хватает элементарного - чистой воды.

На самом деле этот реальный человек Диана Заварзина, мать троих детей, "положительно характеризуется" не только в зале судебных заседаний.

Общественное мнение реально встало на ее сторону. Ведь власть не в кабинетах...