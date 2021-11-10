СК начал проверку некачественной работы ТЭЦ в замерзающем Яровом

Жители города Яровое уже вторую неделю мерзнут в своих квартирах из-за постоянных сбоев в работе городской ТЭЦ. Следственные органы Алтайского края сейчас проверяют, насколько качественно город и Яровская ТЭЦ были подготовлены к зиме.

Первый сбой на ТЭЦ произошел вечером 1 ноября - вышел из строя единственный на тот момент работающий котел, хотя в отопительный сезон должно действовать как минимум два. Муниципальное предприятие, обслуживающее станцию, запустило резервный, но его мощности оказалось недостаточно, чтобы поддерживать нормальную температуру теплоносителя. Он выдавал только 45 градусов тепла на подающем трубопроводе при нормативе в 70-80 градусов. Попытки экстренно запустить еще один котел, который находился в ремонте, не увенчались успехом.

После многочисленных жалоб горожан в ситуацию вмешались краевые власти. 6 января в Яровое направили 40 тепловых пушек для обогрева детсадов, больниц и квартир многодетных семей. Еще 40 пушек закупила городская администрация для раздачи нуждающимся.

Вечером 7 ноября на ТЭЦ запустили второй котел, но 8 ноября он опять вышел из строя. Только к утру 9 ноября его смогли снова запустить. В правительстве региона говорят, что основная причина нынешнего ЧП - некачественная подготовка города к отопительному сезону. По мнению министра промышленности и энергетики Алтайского края Вячеслава Химочки, контроль за проведением ремонта, качеством закупаемого угля и работой станции со стороны муниципальных властей был недостаточным. В министерстве начали служебное расследование.

Проверку качества теплоснабжения города проводят и следственные органы. По словам старшего помощника руководителя следственного управления СК РФ по Алтайскому краю Людмилы Рязанцевой, следователям предстоит выяснить, почему станция не была своевременно подготовлена к отопительному сезону, и дать оценку действиям должностных лиц МУП "Яровская топливно-энергетическая компания". Если в ходе проверки подтвердятся факты халатности и некачественного выполнения ремонтных работ, будет возбуждено уголовное дело.