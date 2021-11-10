Томский губернатор принял участие в заседании набсовета АИРР

Томский губернатор Сергей Жвачкин принял участие в заседании наблюдательного совета Ассоциации инновационных регионов России (АИРР). Его провел в режиме онлайн российский вице-премьер Марат Хуснуллин, избранный на пост председателя совета.

В ходе заседания главы субъектов федерации обсудили вопросы развития агломераций и региональной инфраструктуры. Практики управления представили председатель совета АИРР, президент Татарстана Рустам Минниханов и нижегородский губернатор Глеб Никитин. Кроме того, были обозначены проблемы законодательных и регуляторных барьеров, которые препятствуют инфраструктурному развитию регионов.

- Заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин значительно расширил горизонты АИРР. Теперь мы решаем не только проблемы развития науки и поддержки инноваций, но и развития инфраструктуры. Это абсолютно верно, потому что качество городской среды, дорожно-транспортной и инженерной инфраструктуры для людей, двигающих науку и технологии, да и для всех остальных, значат не меньше, чем научные школы, - отметил глава Томской области Сергей Жвачкин.

По его словам, губернаторы не только оценили лучшие практики, но и получили возможность реально решать проблемы. Непосредственно в ходе заседания Марат Хуснуллин давал поручения присутствующим руководителям минэкономразвития, минфина, минстроя и минэнерго рассмотреть предложения регионов. Таким образом, отметил Сергей Жвачкин, площадка АИРР, которая была создана в Томске в 2010 году, становится еще более эффективной.

- Томская область активно использует практически все федеральные возможности поддержки инфраструктуры агломераций - мы претендуем на инфраструктурный бюджетный кредит в 1,8 миллиарда для строительства малого транспортного кольца на въезде в Томск. Также мы получили одобрение ряда крупных инвестпроектов. Окончательное решение до конца года примет председатель правительства, и мы уверены в успехе, - добавил губернатор Сергей Жвачкин.