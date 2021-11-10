В Кемерове начали готовить зимние спортивные площадки

В Сосновом бору специалисты утрамбовывают снег, когда основа будет готова, приступят к нарезке лыжни. При этом уже открыт пункт проката - любители лыжных гонок, скандинавской ходьбы в зимний период здесь уже занимаются. К услугам кемеровчан - трассы протяженностью от 500 метров до 5 км. Освещенная лыжная трасса работает ежедневно до 22.00.

На стадионе "Шахтер" работает машина для заливки льда, в ближайшее время откроется пункт проката. Также здесь установим хоккейную коробку, подготовим беговые дорожки.

Всего этой зимой будут работать 49 спортплощадок, 26 пунктов проката.

Материал подготовлен пресс-службой администрации города Кемерово