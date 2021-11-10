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10.11.2021 14:15
Рубрика: Власть

В Новосибирске откроют дополнительные прививочные кабинеты

Текст: Юрий Прокопьев (Новосибирск)
Минздрав Новосибирской области провел анонимную проверку в нескольких поликлиниках Новосибирска: горожане жалуются, что записаться на прививку от коронавируса в ближайшие две недели невозможно.
Фото: Татьяна Кравченко Фото: Татьяна Кравченко
Фото: Татьяна Кравченко

Сотрудник минздрава обратился с соответствующей просьбой 10 ноября около 13.00 в регистратуру поликлиники №7, на которую поступила жалоба. Ему предложили записаться на 11, 12 ноября и последующие дни. У процедурного кабинета он поговорил с двумя пациентами. Оба записались на введение первого компонента вакцины заранее, выбрав удобное для себя время.

Фото: Татьяна Кравченко
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Поликлиника №7 - единственная в области, куда с помощью портала "Госуслуги" может записаться на вакцинацию любой житель региона. Запись в другие поликлиники осуществляется только по месту регистрации пациента. Этим объясняется большое количество обращений именно в эту медорганизацию. В связи с возросшим спросом принято решение открыть в поликлинике №7 еще один кабинет, где будут вакцинировать обратившихся в порядке живой очереди.

Другие сотрудники минздрава в этот же день проверили работу единой регистратуры 124. Оказалось, что около 14.00 в среду можно было записаться на ближайшее время в поликлиники всех районов Новосибирска.

Между тем в связи с резким ростом числа желающих вакцинироваться ситуация с доступностью записи в поликлиниках в течение дня постоянно меняется. Министерство здравоохранения региона ежедневно отслеживает возможность вакцинации, в случае необходимости поликлиники увеличивают количество прививочных кабинетов. Так, в поликлинике №1 открыли отдельный кабинет для вакцинации в порядке живой очереди, куда может обратиться любой житель региона. Также, без предварительной записи, можно вакцинироваться в мобильных пунктах, открытых в торговых центрах. Возобновил работу пункт вакцинации в ТЦ "Аура".

Сегодня в Новосибирской области работают 93 пункта вакцинопрофилактики во всех взрослых поликлиниках и 34 мобильных пункта в торговых центрах.

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