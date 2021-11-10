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Рубрика: Власть

В Новосибирской области одобрили проект бюджета на 2022 год

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
В Законодательном собрании Новосибирской области рассмотрели проект основного финансового документа региона - закона об областном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. В публичных слушаниях приняли участие первый заместитель председателя правительства региона Владимир Знатков, председатель заксобрания Андрей Шимкив, члены правительства области, депутаты регионального парламента, представители муниципалитетов и научного сообщества, общественники.
Фото: Татьяна Кравченко Фото: Татьяна Кравченко
Фото: Татьяна Кравченко

Как отметил Владимир Знатков, при формировании проекта бюджета правительство области учло все социальные обязательства, наказы избирателей, строительство социальных объектов, а также новеллы.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
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- Со следующего года по решению правительства РФ мы будем иметь возможность вкладывать те бюджетные кредиты, которые нужно было отдавать в ближайшие годы, в социальную инфраструктуру - это ряд проектов, которые будут давать хорошую налоговую отдачу, - подчеркнул первый заместитель председателя правительства региона.

Заместитель председателя правительства Новосибирской области - министр финансов и налоговой политики Виталий Голубенко сообщил, что по итогам девяти месяцев 2021 года собственные доходы областного бюджета выросли на 28,1 процента к аналогичному периоду 2020 года. В ближайшие три года особое внимание власти региона уделят конкурентоспособности зарплат работников бюджетной сферы, обеспечению выплат и компенсаций гражданам - получателям мер социальной поддержки, расходам дорожного фонда и расходам на транспортное обслуживание населения. В числе других приоритетов он назвал поддержку программ в сфере ЖКХ, дорожного сектора, строительство объектов социальной инфраструктуры и реализацию региональных проектов.

По итогам публичных слушаний по проекту закона о бюджете Новосибирской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов будут приняты соответствующие рекомендации. Их направят для обсуждения в профильный комитет заксобрания.

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