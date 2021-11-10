В Томске врачи извлекли из глаза пациента кусок проволоки

Томские офтальмологи спасли глаз пациента, пострадавшего при работе с металлом без защитных очков.

Томич обратился за помощью кабинет неотложной офтальмологической помощи СибГМУ. Он рассказал, что во время работы с металлом длинный кусок проволоки воткнулся ему прямо в глаз.

Мастерство врачей-офтальмологов позволило спасти орган зрения. Проволоку извлекли из глаза пациента пинцетом.

- Длина кусочка проволоки, извлеченного из глаза пациента, составила 1,5 см. Из них только 3 мм было снаружи, остальное - внутри глаза, - рассказала заведующая офтальмологической клиники СибГМУ Яна Мартусевич.

Сами врачи называют пациента счастливчиком. Проволока прошла через плоскую часть цилиарного тела, не повредив ни одной структуры глаза.

Госпитализация мужчине не понадобилась.