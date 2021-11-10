Жители Новосибирской области активно участвуют в переписи населения

До завершения Всероссийской переписи населения осталось пять дней. Перепись на портале Госуслуг продлена до 14 ноября. К настоящему времени ее прошли уже более 2 миллионов жителей Новосибирской области, четверть из них переписались самостоятельно - на портале Госуслуг.

Ход переписной кампании обсудили в правительстве региона на очередном заседании комиссии по проведению Всероссийской переписи населения на территории Новосибирской области. Его провел первый заместитель губернатора Юрий Петухов. Он напомнил о том, что полученные в ходе переписи данные составят основу управленческих решений, которые будут приниматься в ближайшие годы в регионе. Поэтому от результатов переписи зависят доходы, финансирование и субсидии территориям.

Как сообщил руководитель Новосибирскстата Михаил Ференец, на 8 ноября переписью охвачено 74,9 процентов жителей региона, переписано 2,08 миллионов человек. Наиболее высокие темпы проведения опроса населения отмечаются в муниципальных районах области. Так, в 21 районе перепись прошли более 90 процентов жителей.

Принять участие в переписи можно несколькими способами: заполнить соответствующие анкеты самостоятельно на портале Госуслуг, в МФЦ, на переписных участках, а также дождаться переписчика дома. При этом не нужно показывать никаких документов. Также в ближайшее время начнут работать переписные пункты в торговых центрах. Для участия в переписи на портале Госуслуг необходимо только иметь стандартную или подтвержденную учетную запись. После окончания опроса формируется QR-код, который нужно будет показать переписчику. Все данные граждан передаются напрямую в Росстат в обезличенном виде.

Предварительные итоги переписи населения Росстат опубликует в апреле 2022 года, окончательные итоги - в четвертом квартале 2022 года.