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10.11.2021 14:16
Рубрика: Происшествия

Жителю Новосибирска вернули угнанный 15 лет назад автомобиль

Текст: Наталья Граф (Новосибирск)

Интерпол и иркутские полицейские вернули жителю Новосибирска похищенный 15 лет автомобиль Toyota Camry.

Фото: iStock
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Инспекторы ГИБДД остановили иномарку на дороге во время патрулирования. Во время осмотра у них появилось подозрение, что идентификационный номер кузова был изменен.

- Эксперты-криминалисты подтвердили данный факт, однако установить оригинальный номер не представилось возможным, так как он был полностью уничтожен, - сообщает ГУ МВД России по Иркутской области. - По данному факту органы дознания возбудили уголовное дело по статье 326 УК РФ.

К расследованию подключились сотрудники Интерпола и коллеги из правоохранительных органов Японии. Определить первоначальный номер кузова и двигателя иномарки помогли представители завода-изготовителя. Это позволило установить законного владельца Toyota Camry.

Оказалось, житель Новосибирска приобрел новый автомобиль в салоне. А в 2006 году дорогостоящую иномарку угнали у него прямо из гаража.

Несколько дней назад он приехал в Иркутск, чтобы забрать Toyota Camry и поблагодарить полицейских.

Как оказалось, сибиряк сначала не поверил, что машина нашлась. Подумал, что его разыгрывают.

- Но, как говорится, чудеса случаются, - поделился впечатлениями собственник автомобиля.

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