На Ставрополье полмиллиона раз отказали в посещении общепита по QR-кодам

Предприятия общественного питания в Ставропольском крае 505 тысяч раз отказали потенциально инфицированным коронавирусом людям в посещении после предъявления QR-кода.

Об этом рассказал председатель комитета по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию Ставрополья Денис Полюбин. По его словам, сейчас в регионе в системе зарегистрирована 2271 организация общественного питания.

- Всего в систему поступило порядка двух миллионов запросов на подтверждение возможности посещения кафе и ресторанов. При этом получено более 505 тысяч отказов в посещении этих организаций, - написал Полюбин в своем аккаунте в Instagram.

Как уточнил председатель комитета, сейчас на Ставрополье регулярно проводятся рейды по предприятиям общепита. В первую очередь, проверяющих интересует ношение масок сотрудниками организаций, работа системы QR-кодов и санитарные условия.