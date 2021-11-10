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10.11.2021 17:37
Рубрика: Общество

На Ставрополье полмиллиона раз отказали в посещении общепита по QR-кодам

Текст: Михаил Сухарев (Ставропольский край)

Предприятия общественного питания в Ставропольском крае 505 тысяч раз отказали потенциально инфицированным коронавирусом людям в посещении после предъявления QR-кода.

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
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Об этом рассказал председатель комитета по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию Ставрополья Денис Полюбин. По его словам, сейчас в регионе в системе зарегистрирована 2271 организация общественного питания.

- Всего в систему поступило порядка двух миллионов запросов на подтверждение возможности посещения кафе и ресторанов. При этом получено более 505 тысяч отказов в посещении этих организаций, - написал Полюбин в своем аккаунте в Instagram.

Как уточнил председатель комитета, сейчас на Ставрополье регулярно проводятся рейды по предприятиям общепита. В первую очередь, проверяющих интересует ношение масок сотрудниками организаций, работа системы QR-кодов и санитарные условия.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край Пандемия коронавируса COVID-19

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