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10.11.2021 10:59
Рубрика: Экономика

Правительство РФ обозначило пределы роста квартплаты в 2022 году

Текст: Марина Трубилина
Российская газета - Неделя № 255(8606)
Максимальные пределы роста квартплаты в следующем году определило правительство. Установлены предельные индексы подорожания коммунальных услуг для каждого региона.
В большинстве регионов тарифы подрастут на 4-5% Фото: Photoxpress В большинстве регионов тарифы подрастут на 4-5% Фото: Photoxpress
В большинстве регионов тарифы подрастут на 4-5% Фото: Photoxpress

Тарифы, как обычно, изменятся с середины года. Предельными индексами ограничивается рост тарифов на отопление, горячее и холодное водоснабжение, газ, электроэнергию, вывоз мусора.

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
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Сильнее всего повысятся платежи в Чечне - на 6,5%. На втором месте - Санкт-Петербург с подорожанием на 6,3%. Далее следуют Крым с Севастополем и Татарстан, где тарифы подрастут на 6,2%. В Москве, Дагестане и Якутии коммунальные платежи поднимутся на 6%.

Минимальное подорожание ожидается в Свердловской области - на 2,9%. В Марий Эл коммунальные платежи поднимутся на 3,2%, на Чукотке - на 3,3%.

Целый ряд регионов планирует увеличить тарифы в среднем на 3,4%. Среди них Республика Алтай, Костромская, Ленинградская, Пензенская, Тверская, Тюменская, Владимирская, Вологодская, Ивановская, Калининградская, Калужская, Ульяновская, Челябинская области, Удмуртия, Чувашия, Ставропольский край, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий АО.

В остальных регионах квартплата вырастет на 3,7 - 5,4%. Стоит учитывать, что индексы регулируют подорожание в среднем по региону и в целом по коммунальным услугам. Это значит, что один тариф может подрасти существеннее, чем другой, а повышение платы в одном городе может быть ощутимее, чем в соседнем в том же регионе.

В прошлом году самые высокие предельные индексы были установлены опять же для Чечни (6,5%), Крыма и Севастополя (6,2%), а также Новгородской области (6,4%). Минимальное повышение было в Мурманской области (3,2%).

Некоторые другие платежи, которые жители традиционно относят к квартплате, не ограничиваются предельными индексами и не привязаны к единой дате. Как уточняли ранее в НП "ЖКХ Контроль", не привязано к июлю повышение взносов на капремонт, платы за содержание и ремонт жилья, за домофон, телевидение или радиоточку. Величина подорожания зачастую связана с необходимостью "подтянуть" тарифы до экономически обоснованных. Так, в течение нескольких лет очень незначительно дорожала квартплата в регионах Северного Кавказа, низкая тарифная база была в Крыму и Севастополе, сообщали ранее в НП "ЖКХ Контроль". Различия в индексах роста по регионам связаны с инвестиционными программами субъектов естественных монополий, отмечает эксперт тематической площадки ОНФ "Жилье и городская среда" Павел Склянчук.

Фото: Кирилл Каллиников/ РИА Новости
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Индексы формируются с участием территориальных органов Федеральной антимонопольной службы, которые оценивают обоснованность операционнных трат (по закупке топлива, амортизации оборудования, зарплат работников) и инвестиционных (замена сетей, модернизация производства). "Вместе с тем существующая с 2014 года система "предельников" не решает системных проблем как для потребителей, так и для ресурсоснабжающих организаций, - отмечает эксперт. - С одной стороны, тарифы ЖКХ растут независимо от улучшения качества коммунальных услуг. С другой стороны, тарифы не дотягивают до экономически обоснованных, и предприятия сферы ЖКХ не могут преодолеть ветшание сетей, преодолеть кадровый голод, привлечь частные инвестиции.

Для решения этих проблем нужно внедрение системы эталонов на операционные расходы и пересмотр адресной социальной помощи малоимущим гражданам".

В регионах Экономика ЖКХ Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Юг России Филиалы РГ Дальний Восток Филиалы РГ Средняя Волга Филиалы РГ Приволжье Филиалы РГ Волга-Кама Филиалы РГ Северо-Запад СКФО Чеченская Республика СКФО Дагестан ДФО Якутия ПФО Пензенская область ПФО Удмуртия Регулирование тарифов в ЖКХ

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